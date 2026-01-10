Возлюбленная рэпера Тимати показала фото его дочери
Возлюбленная рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова опубликовала в своём блоге новый снимок их общей дочери Эммы.
На кадре их подросшая дочь лежит на животе. Девочка одета в чёрное боди марки Chrome Hearts и белые носки с полосками. Эмма повернулась к камере спиной. Стоит отметить, что звёздные родители продолжают скрывать лицо ребёнка от публики.
Напомним, Тимати стал отцом в третий раз 2 августа. Мать рэпера Симона Юнусова уже поздравляла сына и его избранницу с рождением дочери. Тогда же в своём блоге она показала серию фотографий из роддома. Один из кадров запечатлел момент, когда Юнусова сама перерезала пуповину новорожденной внучке.
