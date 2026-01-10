Возлюбленная рэпера Тимати показала фото его дочери

10 января 2026, 10:40

Девушка Тимати Валентина Иванова выложила снимок дочери в боди Chrome Hearts

Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Возлюбленная рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова опубликовала в своём блоге новый снимок их общей дочери Эммы.