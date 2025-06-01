Нашёлся покупатель? Особняк Аллы Пугачёвой в Подмосковье сняли с продажи
Особняк покинувшей Россию Аллы Пугачёвой сняли с продажи.
Отмечается, что дом артистки в Истре исчез с сайта продажи недвижимости 1 июня. Изначально элитное жильё продавали за 152 миллиона рублей, однако в середине мая цена была снижена до 130 миллионов.
Журналисты издания KP.ru попытались связаться с агентами, чтобы выяснить причину исчезновения объявления о продаже, однако им отказались её называть.
Известно, что дом ещё не куплен, однако его потенциальный покупатель уже найден. Если покупателю и продавцам не удастся прийти к общему решению, дом снова выставят на продажу.
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