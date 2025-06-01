Вероника Степанова о внешности Аллы Пугачёвой: «Видно, что баба побухала хорошо так»
Вероника Степанова заявила о злоупотреблении Аллы Пугачёвой алкоголем и едой
Популярный в Сети психолог Вероника Степанова опубликовала в своём YouTube-канале небольшой ролик, в котором эмоционально высказалась об Алле Пугачёвой. Она заявила, что певица всегда злоупотребляла алкоголем и переедала.
«Не могу назвать её алкоголичкой. Нет, но видно, что баба побухала хорошо так. Сейчас она немножечко взяла себя всё-таки в руки, но до этих двойняшек она пила, жрала просто в три горла... Она жрёт 40 лишних килограмм, пойдёт на липосакцию, отстрижёт этот жир и опять», – заявила Степанова.Ранее психолог высказалась о блогере Дане Милохине. Степанова поставила молодому человеку диагноз «умственная отсталость».