Вероника Степанова о внешности Аллы Пугачёвой: «Видно, что баба побухала хорошо так»

01 июня 2025, 10:19

Вероника Степанова заявила о злоупотреблении Аллы Пугачёвой алкоголем и едой

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

Популярный в Сети психолог Вероника Степанова опубликовала в своём YouTube-канале небольшой ролик, в котором эмоционально высказалась об Алле Пугачёвой. Она заявила, что певица всегда злоупотребляла алкоголем и переедала.





Вероника Степанова (фото: Instagram* @veronik20011) Специалист с миллионной аудиторией отметила, что у артистки есть вредные привычки, которые дают о себе знать до сих пор. Сейчас Пугачёвой удаётся их контролировать, но с большим трудом. Неправильного образа жизни Примадонна придерживалась долгие годы, пока в её жизни не появились близнецы.





«Не могу назвать её алкоголичкой. Нет, но видно, что баба побухала хорошо так. Сейчас она немножечко взяла себя всё-таки в руки, но до этих двойняшек она пила, жрала просто в три горла... Она жрёт 40 лишних килограмм, пойдёт на липосакцию, отстрижёт этот жир и опять», – заявила Степанова.