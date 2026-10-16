«Насилию должно быть громогласное "нет"»: Гордон высказалась об интервью Самойловой Собчак

16 октября 2026, 17:40

Катя Гордон нашла странности в интервью Оксаны Самойловой Ксении Собчак

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Катя Гордон прокомментировала в соцсетях интервью Оксаны Самойловой Ксении Собчак и призналась, что некоторые моменты этой истории вызывают у нее вопросы. Своими мыслями юрист поделилась в соцсетях, отметив, что не спешила публично высказываться на эту тему.