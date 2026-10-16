«Насилию должно быть громогласное "нет"»: Гордон высказалась об интервью Самойловой Собчак
Катя Гордон прокомментировала в соцсетях интервью Оксаны Самойловой Ксении Собчак и призналась, что некоторые моменты этой истории вызывают у нее вопросы. Своими мыслями юрист поделилась в соцсетях, отметив, что не спешила публично высказываться на эту тему.
В частности, Гордон обратила внимание на то, как в интервью была представлена дочь Самойловой. По мнению юриста, журналистская подача могла использовать образ девочки — без макияжа и с растрепанными волосами — для усиления эмоционального впечатления у зрителей. При этом Катя подчеркнула, что подобные детали не являются главным в обсуждаемой ситуации.
Гораздо важнее для нее тема насилия. Гордон заявила, что любое насилие должно получать однозначное осуждение, независимо от обстоятельств и причин конфликта. Она также напомнила, что людям, столкнувшимся с насилием, бывает трудно самостоятельно выйти из подобных отношений, поскольку они могут находиться в уязвимом психологическом состоянии.
В завершение юрист подчеркнула: обсуждение поведения участников истории и деталей интервью не должно отвлекать внимание от главного — недопустимости насилия. При этом конкретные обстоятельства ситуации требуют отдельного рассмотрения, а заявления участников истории не следует воспринимать как установленные факты без подтверждений.
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