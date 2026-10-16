Стало известно, сколько заработает Анна Пересильд на своей вечеринке

16 октября 2026, 16:39

Анна Пересильд может заработать более 450 тысяч рублей на диджей-сете

Анна Пересильд (Фото: Instagram* / @anka.peresild_)

В конце октября в московском клубе, связанном с Ваней Дмитриенко, запланирована вечеринка с диджей-сетом. Секретной гостьей мероприятия станет 17-летняя Анна Пересильд. Актриса сама встанет за пульт и будет развлекать публику на протяжении вечера. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».