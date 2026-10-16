Стало известно, сколько заработает Анна Пересильд на своей вечеринке
В конце октября в московском клубе, связанном с Ваней Дмитриенко, запланирована вечеринка с диджей-сетом. Секретной гостьей мероприятия станет 17-летняя Анна Пересильд. Актриса сама встанет за пульт и будет развлекать публику на протяжении вечера. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Билеты на мероприятие стоят от 1,5 тысячи рублей за вход. Место за столом в главном зале обойдётся в 5 тысяч рублей, а в других зонах — в 3 тысячи. По предварительным подсчётам, выручка организаторов может превысить 450 тысяч рублей.
При этом стоимость билетов не включает еду и напитки: заказывать их гостям придётся отдельно по меню. Таким образом, вечеринка может принести организаторам дополнительный доход за счёт заказов посетителей.
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