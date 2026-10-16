«Бог тебе судья»: Волочкова расплакалась в эфире, поздравляя дочь с днём рождения

16 октября 2026, 17:13

Анастасия Волочкова поздравила дочь Ариадну с днём рождения в шоу «Чей трек?»

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова записала шоу «Чей трек?» и там эмоционально поздравила дочь Ариадну с днём рождения. Выпуск вышел в VK Видео.





Ведущий предложил танцовщице передать поздравление дочери прямо во время записи передачи. Волочкова согласилась и отметила, что «может, хоть через программу» ей удастся достучаться до девушки.

«Ариадна, я хочу поздравить тебя с днём рождения, дорогая моя. Этот священный для меня день случился 21 год назад. Поздравляю тебя! Очень люблю и искренне сожалею, что ты не находишь возможным даже ответить мне на мои звонки и сообщения. Ну, Бог тебе судья», — сказала экс-прима Большого театра, едва сдерживая слёзы.