«Наслаждайтесь!»: Ольга Серябкина показала фото из бани с мужем
Певица Ольга Серябкина показала откровенное фото из бани с мужем
Экс-солистка группы «SEREBRO» Ольга Серябкина редко балует поклонников семейными публикациями, однако на этот раз она сделала исключение. Артистка поделилась серией откровенных снимков с супругом, бизнесменом Георгием Начкебия, с их совместного отдыха на природе.
В своём Telegram-канале певица рассказала, что они с мужем уединились вдали от города, чтобы насладиться тишиной и посетить русскую баню. На снимках Георгий предстал с обнажённым торсом, в шляпе и банном полотенце, а сама Ольга появилась перед камерой в чёрном раздельном купальнике, подчеркнувшем её фигуру.
«Сегодня пошли в баню вдвоём. Никого, только лес, мы и баня», — говорится в посте.Публикация мгновенно набрала популярность и вызвала массу положительных комментариев. Подписчики высоко оценили физическую форму супругов и их гармоничный образ.
«Наслаждайтесь! Вы отлично смотритесь вместе», «Какая у Оли красивая фигура. Муж тоже выглядит очень спортивно», — отметили пользователи.