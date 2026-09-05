«Наслаждайтесь!»: Ольга Серябкина показала фото из бани с мужем

05 сентября 2026, 16:34

Певица Ольга Серябкина показала откровенное фото из бани с мужем

Ольга Серябкина (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Экс-солистка группы «SEREBRO» Ольга Серябкина редко балует поклонников семейными публикациями, однако на этот раз она сделала исключение. Артистка поделилась серией откровенных снимков с супругом, бизнесменом Георгием Начкебия, с их совместного отдыха на природе.





В своём Telegram-канале певица рассказала, что они с мужем уединились вдали от города, чтобы насладиться тишиной и посетить русскую баню. На снимках Георгий предстал с обнажённым торсом, в шляпе и банном полотенце, а сама Ольга появилась перед камерой в чёрном раздельном купальнике, подчеркнувшем её фигуру.



Георгий Начкебия и Ольга Серябкина (Фото: телеграм/@seryabkina)



«Сегодня пошли в баню вдвоём. Никого, только лес, мы и баня», — говорится в посте.

«Наслаждайтесь! Вы отлично смотритесь вместе», «Какая у Оли красивая фигура. Муж тоже выглядит очень спортивно», — отметили пользователи.