Ольга Серябкина рассказала, каких принципов придерживается в воспитании сына
Серябкина призналась, что с раннего возраста приучает сына к самостоятельности
Ольга Серябкина поделилась своими принципами воспитания сына Луки во время общения с ведущей Super Анной Прониной в зоне Super Fun Club на VK Fest. Певица призналась, что уже сейчас старается воспитывать в мальчике самостоятельность и ответственность, не позволяя ему перекладывать даже простые бытовые задачи на взрослых.
По словам артистки, она сознательно не стремится чрезмерно опекать сына и хочет, чтобы он с детства привык справляться с тем, что ему по силам.
«Что я для себя выяснила: я никогда не доделываю за него то, что он может сделать сам. Это вообще не наш вариант. Я не даю ему возможности не делать самому», — рассказала Серябкина.Ольга отметила, что в их семье существуют простые, но обязательные правила. Например, когда Лука переодевается или собирается спать, он самостоятельно складывает свою одежду на место.
«Более того, когда он переодевается или ложится спать, он должен положить свою одежду. Чем больше правил у вас есть, тем ребёнку лучше», — уверена певица.По мнению Серябкиной, именно такие ежедневные привычки помогают ребёнку становиться более организованным, дисциплинированным и уверенным в себе. Она подчеркнула, что не хочет воспитывать сына в атмосфере чрезмерной опеки и считает важным с ранних лет прививать ему ответственность за собственные поступки и обязанности.