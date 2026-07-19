Ольга Серябкина рассказала, каких принципов придерживается в воспитании сына

19 июля 2026, 12:40

Серябкина призналась, что с раннего возраста приучает сына к самостоятельности

Ольга Серябкина (Фото: Instagram* / @seryabkina)

Ольга Серябкина поделилась своими принципами воспитания сына Луки во время общения с ведущей Super Анной Прониной в зоне Super Fun Club на VK Fest. Певица призналась, что уже сейчас старается воспитывать в мальчике самостоятельность и ответственность, не позволяя ему перекладывать даже простые бытовые задачи на взрослых.





По словам артистки, она сознательно не стремится чрезмерно опекать сына и хочет, чтобы он с детства привык справляться с тем, что ему по силам.





«Что я для себя выяснила: я никогда не доделываю за него то, что он может сделать сам. Это вообще не наш вариант. Я не даю ему возможности не делать самому», — рассказала Серябкина.

«Более того, когда он переодевается или ложится спать, он должен положить свою одежду. Чем больше правил у вас есть, тем ребёнку лучше», — уверена певица.