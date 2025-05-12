Наследие Алексея Булдакова: куда пропала вдова актера и что стало с его имуществом

Алексей Булдаков (Фото: кадр из фильма «Особенности национальной рыбалки»)
Алексей Булдаков остался в памяти зрителей как харизматичный генерал из культовых фильмов. За годы карьеры он успел создать внушительную фильмографию и оставить после себя солидное состояние. Однако после его смерти имущество оказалось в центре скандала. Подробнее в материале «Радио 1».
Кто стал наследником актера
Народный артист России ушел из жизни в 68 лет — в Монголии, во время празднования дня рождения друга, у Булдакова внезапно оторвался тромб. Врачи не смогли спасти актера. Его смерть стала тяжелым ударом для супруги — Людмилы Андреевны, с которой они прожили вместе долгие годы. Детей в браке у них не было, поэтому друг для друга они были самыми близкими людьми.
«Жена — мой тыл, о котором всегда мечтал», — признавался Булдаков.
Единственной наследницей всего имущества артиста — загородного дома, московской квартиры и автомобиля — стала Людмила Булдакова. Несмотря на то, что у актера был внебрачный сын, по завещанию всё отошло супруге. Однако дальнейшие события вызвали немало вопросов у окружения семьи.
Режиссер Алла Сурикова и актер Алексей Булдаков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Странные решения вдовы
Первой тревогу забила близкая подруга семьи Лидия Смирная, рассказавшая о происходящем в эфире программы Андрея Малахова. По её словам, Людмила Андреевна вела себя так, будто находилась под воздействием сильных седативных препаратов и практически не осознавала свои поступки. Особую обеспокоенность вызвала продажа загородного особняка. Дом, стоимостью порядка 30 миллионов рублей, был реализован всего за 7 миллионов. Подруга подозревает, что вдова могла стать жертвой мошенников.
Главный страх — что следом может быть продана квартира в Москве, после чего 80-летняя вдова останется без крыши над головой.
Режиссер Алла Сурикова и актер Алексей Булдаков (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Необычное соседство с двойником Баскова
После смерти супруга Людмила Булдакова замкнулась в себе и почти перестала общаться с окружающими. В её окружении остался лишь один человек — пародист Эдуард Гладких, известный как двойник Николая Баскова. Знакомые семьи уверены: именно он может быть причастен к продаже дома. Сам Гладких отрицает свою причастность, утверждая, что сделка состоялась еще при жизни Булдакова. По его словам, он всего лишь заботится о вдове, которая из-за состояния здоровья сама избегает общения с людьми. Сама Людмила Андреевна отзывалась о нем крайне тепло:
«Он кормил меня с ложечки, восстановил мои дела. Очень хороший человек».
Расследование и исчезновение
История вызвала общественный резонанс: Следственный комитет под руководством Александра Бастрыкина пообещал взять дело под личный контроль. Но прошло несколько лет, и чем завершилось расследование, официально не сообщалось. Сегодня о Людмиле Булдаковой почти ничего не слышно. Ей исполнилось 83 года, и она словно исчезла из поля зрения, оставив лишь множество вопросов без ответов.
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