Орбакайте грозит статус иноагента из-за концерта перед украинцами

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)
Кристина Орбакайте может быть проверена на наличие иностранного финансирования. Вопросы к певице появились после украинского корпоратива.
Об этом сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале.
Как утверждает источник, оплата работы Орбакайте на вечеринке могла быть произведена за счет иностранного финансирования. При подтверждении этого Орбакайте может быть внесена в список иноагентов.
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*признан в России иноагентом.
Как утверждает источник, оплата работы Орбакайте на вечеринке могла быть произведена за счет иностранного финансирования. При подтверждении этого Орбакайте может быть внесена в список иноагентов.
«Мы подготовили обращения с просьбой проверить дочь Аллы Пугачевой — Кристину Орбакайте — на наличие иностранного финансирования... Очевидно, что кто-то платил ей деньги за это выступление. Надеемся, что контролирующие органы, включая Росфинмониторинг, проведут полноценную проверку», — заявил Бородин.Мероприятие с участием Орбакайте прошло в Праге. Утверждается, что инициатором выступления российской певицы стал Максим Галкин*, который является мужем матери Орбакайте Аллы Пугачёвой.
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*признан в России иноагентом.
Самиров Рамиль