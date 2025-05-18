«Настало время сделать все по-взрослому»: Деревянко сделал предложение возлюбленной

У Эмина Агаларова и его бывшей супруги, дочери президента Азербайджана, Лейлы Алиевой, трое детей: близнецы Али и Микаил, а также дочь Амина. Девочку Лейла удочерила уже после развода, однако артист относится к ней как к родной.