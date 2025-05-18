«Настало время сделать все по-взрослому»: Деревянко сделал предложение возлюбленной

Павел Деревянко и Зоя Фуць (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Актер Павел Деревянко сделал предложение своей возлюбленной Зое Фуць прямо на футбольном поле. Мужчина отметил, что они знакомы почти пять лет. Герой сериала «Участок» оценил мудрость, красоту и чувство юмора избранницы.
«Настало время, мне кажется, сделать все по-взрослому», — произнес Павел Деревянко.Затем артист преклонил колено перед девушкой и предложил руку и сердце. Присутствующие замерли в ожидании, снимая все на камеру, сама Зоя, видимо, была шокирована и счастлива одновременно. В ответ она протянула руку, а Павел в свою очередь окольцевал невесту. Затем молодые обнялись и поцеловались. Зое Фуць вручили роскошный букет белых роз, которые дополняли синие.
Читайте также:
«Ничего себе»: Киркоров не купил статуэтку пантеры и варана в стразах почти за 3 млн руб
Намекнули на свадьбу? Shaman анонсировал свою новую песню в кадре с Мизулиной
«Я плакала днями и ночами»: что пережила Салтыкова в браке с солистом группы «Форум»
Никита Кротов