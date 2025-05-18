«Я плакала днями и ночами»: что пережила Салтыкова в браке с солистом группы «Форум»

Ирина Салтыкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Певица Ирина Салтыкова раскрыла подробности своего брака с мужем Виктором. Как пишет KP.RU, будущая пара познакомилась в 1986 году, а спустя год на свет появилась дочь Алиса. Проблемы начались в 1988 году, тогда исполнительница ушла из «Миража».
«Он пил очень много. Неоднократно мне изменял, о чем я впоследствии узнавала. <…> Рукоприкладство также было, и не раз. Он распускал руки», — рассказывала Ирина Салтыкова.
Она добавила, что солист группы «Форум» подталкивал ее к абортам. Знаменитость развелась с Салтыковым в 1994-м, оставшись с маленьким ребенком на руках. Еще одним ударом стала онкология, которую обнаружили в том же году.
«Из-за стресса после развода у меня обнаружили онкологию. Я плакала днями и ночами, ничего не соображала», — вспоминала певица.
В 1995 году Ирина получила известность после выхода песни «Серые глаза», а еще снялась в фильме «Брат-2». На телевидении Салтыкова появилась в 2022 году. Замуж Ирина больше не вышла, но имела, по ее словам, два длительных романа, не считая брака.
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