«Не наркоман»: Комик Дмитрий Позов назвал истинную причину ухода в рехаб
Комик и участник команды «Импровизаторы» Дмитрий Позов неожиданно раскрыл подробности своего пребывания в реабилитационном центре. Об этом он заявил Иде Галич в шоу «ЕСТЬ ВОПРОСИКИ».
Позов рассказал, что причина заключалась не в проблемах с зависимостью, как считали многие. Артист пояснил, что ему требовалась помощь из-за ментальных расстройств и тяжёлой депрессии.
Эти события, судя по всему, напрямую затронули его личную жизнь. В тот самый день, когда Позов отмечал свой день рождения, его бывшая жена опубликовала заявление о расставании. Она сообщила, что их брак распался.
В материале «Радио 1» рассказываем о ментальном здоровье Дмитрия Позова, его личных трагедиях и медицинском прошлом.
