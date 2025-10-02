«Не наркоман»: Комик Дмитрий Позов назвал истинную причину ухода в рехаб

02 октября 2025, 13:28

Комик Дмитрий Позов заявил, что проходил реабилитацию из-за ментальных проблем

Дмитрий Позов (Фото: Telegram @pozov

Комик и участник команды «Импровизаторы» Дмитрий Позов неожиданно раскрыл подробности своего пребывания в реабилитационном центре. Об этом он заявил Иде Галич в шоу «ЕСТЬ ВОПРОСИКИ».