«Всегда верила в них»: Анна Седокова вспомнила начало пути Artik

19 апреля 2026, 18:51

Анна Седокова рассказала о многолетней дружбе с Artik

Анна Седокова поделилась воспоминаниями о многолетней дружбе с Artik, отметив, что наблюдала за его карьерой с самых ранних этапов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Певица рассказала, что их знакомство и совместная работа начались около 20 лет назад, когда у них был общий музыкальный проект. По её словам, в тот период она жила в небольшой квартире, где Artik создавал свои первые треки, и тогда никто не предполагал, что он станет частью крупного и успешного музыкального проекта.





«Мы дружим лет 20, и у нас когда-то был дуэт, у него был рэп. Я была ещё в маленькой квартире, где Artik писал свои хиты. И никто никогда не думал, что это будет такой большой проект. Я всегда верила в них, всегда поддерживала», — поделилась Анна.