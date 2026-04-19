«Настолько скучно»: Анна Семенович раскритиковала содержанок

19 апреля 2026, 14:54

Анна Семенович резко высказалась о содержанках

Анна Семенович рассказала подписчикам о ситуации, свидетелем которой она стала во время перелёта. По словам певицы, она услышала разговор двух девушек, обсуждавших своих партнёров, и была неприятно удивлена их взглядами.





Артистка отметила, что всё общение сводилось к материальным темам — одежде, украшениям и финансовой поддержке со стороны мужчин. Её особенно задело, что девушки говорили о нежелании работать, считая, что их главная задача — хорошо выглядеть и ухаживать за собой.





«Они просто какие-то лютые содержанки, которые говорили только о шмотках, цацках — настолько скучно. Ни о какой духовности речи не шло, ни о какой работе. Они вообще говорили, что девушка работать не должна, она должна быть просто красивой и делать маникюр», — поделилась Анна.