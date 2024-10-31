Настоящая мать была рядом: кто родил детей Пугачевой на самом деле и на какие болевые точки примадонны теперь давит Галкин*

Вопрос рождения детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина* остается одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе. В Сети ходят различные слухи и версии на этот счет, однако самым неожиданным стало предположение светской львицы Алены Кравец. Кто был настоящей матерью наследников примадонны расскажет «Радио 1».