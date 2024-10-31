Настоящая мать была рядом: кто родил детей Пугачевой на самом деле и на какие болевые точки примадонны теперь давит Галкин*

Алла Пугачева с Максимом Галкиным* (Фото: соцсети А. Пугачевой)
Вопрос рождения детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина* остается одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе. В Сети ходят различные слухи и версии на этот счет, однако самым неожиданным стало предположение светской львицы Алены Кравец. Кто был настоящей матерью наследников примадонны расскажет «Радио 1».
Отношения Пугачевой и Галкина*
Роман Аллы Пугачевой и Максима Галкина* начался в начале 2000-х годов. Они встретились на одном из мероприятий, где выступал молодой юморист. Алла сразу обратила внимание на его харизму. Сначала их общение носило дружеский характер, но со временем между ними возникла романтическая связь.
В 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин* официально объявили о своих отношениях. Вскоре у пары появились дети – двойняшки Лиза и Гарри.
Кто настоящая мать детей Пугачевой и Галкина*
Алла Пугачева со своими детьми Лизой и Гарри (Фото: соцсети А. Пугачевой)
Появлению детей на свет способствовала близкая подруга Аллы Борисовны — бизнесвумен Алина Редель, которая всегда находилась рядом с певицей. Об этом в беседе с aif.ru заявила светская львица Алена Кравец.
«Это мог быть генетический материал ближайшей подруги певицы Пугачевой — бизнесвумен Алины Редель. У меня есть такая информация. Но, как говорится, я свечку не держала. И допускаю мысль, что Пугачева сама могла заморозить яйцеклетки. Я тоже слышала такую версию. Но мало верю в нее. Хотя на самом деле это никого не должно волновать. Чудесные Лиза и Гарри появились на свет, живут в достатке и любви. Что еще надо для счастья детям?!» — заявила Алена.
Тайна рождения Гарри и Лизы
Пугачева заявляла, что за 20 лет до появления детей на свет заморозила яйцеклетку, а после свадьбы с Галкиным* они якобы решили подсадить ее суррогатной матери, чтобы та выносила паре здоровых малышей, ведь возраст Пугачевой уже этого не позволял. Врач-гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова в беседе с «Пятым каналом» утверждает, что артистка попросту обманывает.
«Это распространенный миф, что Алла Пугачева заморозила 20 лет назад свои яйцеклетки. 20 лет назад не существовало таких технологий, которые бы позволяли яйцеклеткам быть замороженными и размороженными без риска для их повреждения. Этих технологий не было. Это вранье», — сказала специалист.
В пользу этого же мнения высказался и экс-депутат Госдумы Роман Худяков на своей странице в соцсети.
«Никто из специалистов-репродуктологов (поговорите с людьми) даже не рассматривает версию о замороженных яйцеклетках: когда Пугачева могла, таких технологий не было, никто об этом не думал. Понятно же, кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа — они сильно уродливые, какой ни возьми», — считает бывший депутат Госдумы.
Алла Пугачева с Максимом Галкиным* и двумя детьми (Фото: соцсети А. Пугачевой)
Отъезд в Израиль
После начала спецоперации на Украине Галкин*, который ранее наслаждался успехом и финансовым благополучием в России, резко осудил свою Родину и уехал в Израиль. Детям пришлось расстаться с друзьями, переехать за границу, адаптироваться на новой земле. Вдобавок ко всему, двойняшек неоднократно отрывали от школьной программы, переводили на дистанционное обучение и вынуждали менять образовательные учреждения.
«Двое детей-подростков, за все приходится платить, потому что дети Аллы с Галкиным* — не граждане Израиля. А школа у них самая дорогая. Её выбирал сам Галкин*. Плюс медицинское обслуживание там невероятно дорогое», — заявила aif.ru бизнеследи, актриса, певица Алена Кравец.
Пугачева боится своего мужа
Светская львица Алена Кравец объяснила агрессивные высказывания Пугачевой в адрес россиян страхом перед одиночеством в старости. Кроме того, светская львица уверена, что Галкин* оказывает на примадонну давление.
«Пугачева боится Галкина*. Он жестокий манипулятор и умеет надавить на больные точки. Я сама не раз была свидетельницей, как он говорил Алле гадости, а потом хихикал, что, мол, пошутил. Галкин* — абьюзер», — заявила Кравец.
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* включен в реестр иноагентов по решению Минюста РФ
Анастасия Хохлова