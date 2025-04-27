«Настоящая рокерша»: Юлия Савичева разбила гитару на съёмках «Шоу Воли»

Юлия Савичева (фото: Instagram* @yuliasavicheva)
Юлия Савичева стала гостьей «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. 38-летняя певица рассказала, что во время съёмок программы разбила гитару.
Артистка продемонстрировала несколько кадров со съёмки шоу. Юлия Савичева предстала в чёрном наряде с брюками и блузкой. Звезда эмоционально исполнила собственную композицию, после чего разбила гитару, как это делают настоящие рокеры.
Поклонники написали в комментариях Юлии, что она действительно настоящая рокерша. Теперь фанаты с нетерпением ждут выхода «Шоу Воли» с Савичевой.
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*запрещён в РФ
Поклонники написали в комментариях Юлии, что она действительно настоящая рокерша. Теперь фанаты с нетерпением ждут выхода «Шоу Воли» с Савичевой.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова