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Выкидыш, скандал с Фадеевым и долги: Юлии Савичевой 38 лет — как на самом деле живет певица из «Фабрики звезд»

Юлия Савичева (Фото: ВКонтакте @yuliasavichevaofficial)

Юлия Савичева (Фото: ВКонтакте @yuliasavichevaofficial)

Юлия Савичева — российская эстрадная певица, которая стала известной как участница «Фабрики звезд-2» и представляла Россию на «Евровидении-2004».
Она является обладательницей нескольких «Золотых граммофонов» и других музыкальных наград. 14 февраля ей исполняется 38 лет. Подробнее о ее личной жизни и музыкальной карьере — в материале «Радио 1».

Биография Юлии Савичевой


Юлия Савичева появилась на свет 14 февраля 1987 года в Кургане. Ее отец, Станислав Савичев, был барабанщиком рок-группы «Конвой», а мать, Светлана Савичева, работала преподавателем в музыкальной школе. С самого раннего возраста родители создали для Юлии творческую атмосферу. В группе «Конвой» также играл композитор и продюсер Максим Фадеев.

Детство и юность

Когда Юлии было всего три года, Фадеев посетил семью и заметил, как девочка танцует на столе. Этот момент вдохновил его вывести Юлию на сцену Курганской областной филармонии во время выступления группы, где он предложил ей импровизировать под одну из их песен. По словам Савичевой, в трудные времена Фадеев оказывал финансовую поддержку ее семье.

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Начало карьеры

В 1994 году семья Савичевых переехала в Москву. Отец продолжал выступать с рок-группой, а мать заняла пост заведующей детским отделом в Доме культуры Московского авиационного института.

Юлия активно участвовала в жизни ДК, занимаясь бальными танцами и исполняя роли в новогодних спектаклях. В это время Фадеев начал сотрудничество с певицей Линдой (Светланой Гейман). В возрасте семи лет Юлия снялась в клипе Линды на песню «Сделай так» и принимала участие в записи ее альбома «Ворона».

Юлия Савичева в проектах «Фабрика звезд» и «Евровидение»

Юлия Савичева, ставшая популярной в 16 лет, привлекла внимание широкой аудитории, участвуя в шоу «Фабрика звезд 2» в 2003 году. Продюсером этого сезона был Максим Фадеев. В финале проекта Савичева заняла почетное место в пятерке лучших исполнителей, а ее выступление с песней «Высоко» принесло ей премию «Золотой граммофон», что стало значимым шагом в ее карьере.

В 2004 году она представила Россию на международном конкурсе World Best в Каннах, где соревновались участники «Фабрик звезд» из 11 стран. Исполнив знаменитую песню Натали Имбрульи «Torn», Юлия заняла восьмое место, что подтвердило ее статус многообещающей певицы. В том же году Савичева приняла участие в конкурсе «Евровидение» в Турции с композицией «Believe Me», где она финишировала на 11-м месте.

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Сольная карьера и премии

В марте 2005 года Юлия Савичева выпустила свой дебютный альбом «Высоко», а также представила песню «Если в сердце живет любовь», которая стала главной песней телесериала «Не родись красивой».

В апреле 2006 года вышел второй альбом «Магнит», за трек «Как твои дела?» она получила премию «Золотой граммофон». Осенью того же года Савичева была признана «Исполнительницей года» на MTV Russia Music Awards. В 2008 году вышел ее третий альбом «Оригами».

В 2009 году Юлия дебютировала в кино с главной ролью в фильме «Первая любовь» и получила премию «Песня года» за композицию «Goodbye, любовь». В 2010 году вышла песня «Москва — Владивосток». В 2012 году Савичева стала наставницей волгоградской команды в проекте «Битва хоров».

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Сотрудничество со звездами

Отношения с продюсером Фадеевым

Юлия Савичева сообщила, что разлад в ее отношениях с Максимом Фадеевым произошел задолго до официального расторжения контракта. Она отметила, что в какой-то момент почувствовала охлаждение со стороны продюсера.

Савичева считает, что основным фактором изменения их взаимодействия стали слухи, которые распространялись среди сотрудников продюсерского центра Фадеева. По этим слухам, она якобы принимала решения без его ведома.

Попытка Савичевой обсудить возникшие недоразумения с Фадеевым не принесла результатов. Продюсер обвинил ее в нечестности и указал на ее ошибки в соблюдении корпоративных норм как на причину их проблем.

Со временем Савичева смогла восстановить отношения с Фадеевым. В знак примирения он не только вернул ей авторские права на песни, но и подарил виллу на острове Бали.

В 2022 году в программе «НеДудь» на «Новом радио» Юлия Савичева назвала Максима Фадеева «учителем» и «вторым отцом», отметив, что они продолжают общаться. Однако певица подчеркнула, что не планирует возобновлять сотрудничество с продюсером.

«Я хочу самостоятельно освоить многие аспекты, которые касаются не только шоу-бизнеса, но и музыки в целом. Если кто-то будет делать это за меня, я никогда не смогу достичь желаемого уровня», — объяснила она.

Максим Фадеев (Фото: ВКонтакте @maximfadeev)

Джиган и Савичева

28 февраля 2011 года на российских радиостанциях стартовала трансляция песни «Отпусти», записанной дуэтом рэпера Джигана и поп-певицы Юлии Савичевой. После успеха этой композиции артисты вновь объединились для создания новой песни «Любить больше нечем», которая была представлена в начале сентября 2014. Их сотрудничество началось с «Отпусти», которая принесла им множество наград, включая «Золотой Граммофон» и диплом фестиваля «Песня года».

Юлия Савичева в шоу

В 2013 году Савичева заняла второе место в шоу «Один в один!» на «Первом канале», исполнив образы таких артистов, как Жанна Агузарова, Алла Пугачева, Стас Михайлов, Фредди Меркьюри, Земфира (Земфира Рамазанова, которая позже была признана иностранным агентом Минюстом), Маша Распутина и Людмила Гурченко. Осенью 2022 года она приняла участие в шоу «Фантастика», выступив в образе Птицы.

Топ-10 песен Савичевой

1. Не совпадаем (с Григорием Лепсом);

2. Если в сердце живёт любовь;

3. Отпусти (с Джиганом);

4. Метелица (с МУККА);

5. Москва — Владивосток;

6. Я перессорился с дождём;

7. Привет;

8. Лето без тебя (с Джизусом);

9. От его голоса;

10. Высоко.

Фото: iStock/cookelma

Личная жизнь Юлии Савичевой

Юлия Савичева и Александр Аршинов познакомились, когда ей было 16 лет, а ему 18. Их чувства быстро развивались, но после ссоры в 2012 году пара рассталась на полгода.

В 2014 году они поженились и обвенчались в церкви. Первая беременность Савичевой закончилась выкидышем. Однако в 2017 году у них родилась дочь Анна. Девочка живет в Португалии с родителями Александра. Юлия испытывает трудности из-за разлуки, но понимает, что Ане лучше с бабушкой и дедушкой. В 2023 году певица получила вид на жительство в Португалии, что позволяет ей чаще навещать ребенка.

Юлия Савичева (Фото: ВКонтакте @yuliasavichevaofficial)

Юлия Савичева сейчас: где и чем занимается певица

Творческий путь Юлии Савичевой продолжает вдохновлять, её стремление к самовыражению в музыке говорит, что она не собирается останавливаться на достигнутом. Певица уверенно движется вперед, завоевывая новые сердца и оставаясь одной из ярких фигур на российской музыкальной сцене. В 2024 году она показала свое музыкальное шоу в Кемерово и Омске, а ранее выпустила клип на композицию «Не до любви».

Оштрафована за несвоевременную отчетность в Пенсионный фонд

В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу Пенсионного фонда России, взыскал с певицы Юлии Савичевой 7 000 рублей за несвоевременное предоставление отчетности как индивидуального предпринимателя.

Артистка не представила данные о застрахованных лицах за 2020 и 2021 годы, что привело к штрафу в 6 000 рублей и оплате 1 000 рублей в качестве государственной пошлины.

Санкции

С января 2023 года Юлия Савичева попала под санкции Украины. В рамках этих ограничений заблокированы как её личные активы, так и те, которые могли бы использоваться через третьи лица. Санкции будут действовать в течение десяти лет.

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#статьи
#день рождения
#москва
#певица
«Я потерял след»: представитель Канье Уэста прокомментировал сообщения о разводе рэпера с Бьянкой Цензори
14 февраля 2025, 11:43

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

Канье Уэст и Бьянка Цензори не собираются разводиться. Об этом в разговоре с Hollywood Reporter объявил представитель рэпера Майло Янополлус. Он отметил, что пара вовсю готовится к 14 февраля и планируют провести его вместе.
«Йе и Бьянка в Лос-Анджелесе, собираются вместе насладиться Днем святого Валентина. Объявления об их личной жизни будут исходить непосредственно от них, а не от слухов в таблоидной прессе. Это уже пятый или шестой раз, когда СМИ ошибочно сообщили, что Йе и Бьянка расстаются. Я потерял след», — обратил внимание Майло Янополлус.

Стоит напомнить, что накануне источник Daily Mail говорил о скором разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори. Отмечалось, что якобы кто-то из окружения рэпера подтвердил расставание. Источник делился, что пара ожидает подачи юридического заявления о расторжении брака в ближайшие дни.

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Солистка «Тутси» Ирина Ортман рассказала о предательстве Аллы Пугачёвой
14 февраля 2025, 11:41

Ирина Ортман (фото: Telegram @irinaortman)

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман высказалась о бывшей коллеге Алле Пугачёвой. Она раскрыла, как относится к её побегу из России, и прокомментировала резкие высказывания Примадонны в адрес россиян.
Ортман заявила, что Пугачёва вместе с супругом Максимом Галкиным* совершила самое настоящее предательства. Однако добавила, что такие поступки – личный выбор каждого.

«Я к ним (Пугачёвой и Галкину* – ред.) никак не отношусь. Слава Богу. Это их право, их выбор. Мой выбор другой. Я не раз высказывалась об этом в интервью, уехать из своего дома, из своей Родины, которая дала тебе всё – это предательство», – отметила певица.
Ирина Ортман – российская певица, получившая известность после участия в проекте «Фабрика Звёзд 3» на Первом Канале, солистка группы «Тутси». За свою карьеру она выпустила три сольных альбома и множество синглов.

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«Вайб агрессии»: Ксения Собчак высмеяла драку Виторгана и Богомолова из-за нее в кафе
14 февраля 2025, 11:22

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак высмеяла драку бывшего мужа Максима Виторгана и Константина Богомолова за ее сердце в кафе. Журналистка поделилась ироничным постом в Teлеграм-канале.
Накануне появились сообщения о стрельбе в кафе «Кофемания» в центре Москвы. Журналистка решила отреагировать на случившееся, вспомнив об инциденте из прошлого.

6 лет назад в одноименном заведении Максим Виторган и Константин Богомолов подрались. В результате актер разбил нос режиссеру. В то время судачили, что Собчак изменяла Максиму, находясь в браке, и якобы из-за этого он захотел разобраться с соперником за сердце любимой. Сейчас Ксения с иронией вспоминает об этом инциденте.

«По себе знаю, что это кафе — проклятое место. Как сказала бы Виктория Боня: «Там энергетический вайб агрессии»», — отметила Ксения, добавив смеющийся смайлик.

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#ксения собчак
#актёр
#драка
#кафе
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«Со мной произошла истерика»: Моргенштерн* выпустил эмоциональный рок-альбом
14 февраля 2025, 11:19

Моргенштерн* (фото: Telegram @alisherhateu)

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Валеев)* выпустил новый альбом с эмоциональными треками. Он откровенно рассказал, как в истерике работал на ним.
Музыкант недавно заявил, что осознал свои ошибки, и готов начать новую жизни. В настоящее время он лечится от зависимостей в рехабе в Израиле. Также он начал сводить татуировки с лица, в том числе знаменитые три шестёрки на лбу.

14 февраля Моргенштерн* вышел на связь с аудиторией. Он презентовал новый альбом «Alisher», в который вошли пять треков, сделанных в стиле русского рока. Песни получились эмоциональными и яркими.

В текстах музыкант много жалуется. В частности, он страдает от постоянных перелётов и смены мест проживания, из-за чего он не может нигде почувствовать себя дома.

Алишер* рассказал, что работа над альбомом велась одновременно в разных местах. Музыка и вокал создавалась им вместе с группой в Грузии, инструменты дописывались в Москве, сводилось всё специалистами из Петербурга, а пластинка полировалась на чердаке рехаба в Израиле. При этом в композициях нет ни единого компьютерного звука – это полностью живой альбом.

Запись альбома далась музыканту непросто. В какой-то момент у него случился серьёзный эмоциональный срыв, он пел сквозь слёзы.

«Я сижу на крыше рехаба накануне Дня всех влюблённых и жду релиза с чашкой чая. Чудесная штука эта ваша жизнь! Приятного прослушивания», – написал Моргенштерн* в соцсетях.
Поклонники рэпера высоко оценили его новый альбом. Адвокат Катя Гордон написала, что новые песни Алишера* стали для неё настоящим откровением, поскольку исполнитель обрёл драматургию, судьбу и остроту, а это именно то, что и рождает настоящий рок.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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«Ты не президент»: сын Илона Маска велел Трампу заткнуться и убираться из Белого дома
14 февраля 2025, 11:02

Фото: iStock/lucky-photographer

В ходе пресс-конференции американского бизнесмена Илона Маска, которая проходила в Овальном кабинете Белого дома, его семилетний сын X Æ A-XII успел пообщаться с президентом США Дональдом Трампом и сделать несколько шокирующих заявлений. Об этом пишет издание Daily Mail.
Пока Маск выступал с речью и отвечал на вопросы журналистов, его маленький сын во всю перебивал отца, корчил рожицы и ковырял в носу. Также он дважды обратился к главе государства. Теперь пользователи соцсетей активно спорят, что же сказал мальчик Трампу.

Многие расслышали в речи мальчика фразы: «Я хочу, чтобы ты заткнулся» и «Ты не президент, лучше бы ты шёл отсюда». В обоих случаях ребёнка было слышно нечётко, к тому же, более громкая речь Маска заглушала часть слов.

Также на видео попала ситуация, когда X Æ A-XII вытирал палец о стол Resolute, подаренный 19-му президенту США Ратерфорду Хейсу королевой Викторией в 1880 году.

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*СМИ признано иноагентом и нежелательной организацией
**СМИ признано иноагентом в РФ
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