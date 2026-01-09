Совместная опека стала камнем преткновения: как Николь Кидман и Кит Урбан делили детей
Развод Николь Кидман и Кита Урбана оказался куда сложнее, чем ожидалось. Главным препятствием стали не деньги и имущество, а будущее их двух дочерей — 17-летней Сандей и 15-летней Фейт.
По данным инсайдеров Daily Mail, Урбан настаивал на равном времени с детьми, что стало серьёзным эмоциональным испытанием для Кидман.
Для Николь решение вопросов опеки было особенно болезненным из-за опыта первого развода с Томом Крузом. Тогда она согласилась на совместную опеку над приёмными детьми — Изабеллой и Коннором, однако дети выбрали жить с отцом.
Кроме эмоциональной стороны, учитывались и практические моменты: график Урбана насыщен гастролями, а Кидман чаще остаётся дома и может брать дочерей на съёмки.
В итоге суд закрепил за Кидман право опеки на 306 дней в году, тогда как Урбан сможет видеться с дочерьми только 59 дней — каждые вторые выходные. После развода супруги фактически живут раздельно: Николь осталась в особняке в Нэшвилле, приобретённом в 2008 году, а Кит переехал в соседний дом ещё летом прошлого года.
