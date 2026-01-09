Судебные тяжбы с Брэдом Питтом подорвали здоровье Анджелины Джоли

09 января 2026, 19:54

Дети Джоли заботятся о матери круглосуточно из-за конфликтов с Питтом

Анжделина Джоли (Фото: Instagram* / @angelinajolie)

Здоровье Анджелины Джоли серьёзно ухудшилось из-за продолжающихся судебных разбирательств с бывшим супругом Брэдом Питтом.