Судебные тяжбы с Брэдом Питтом подорвали здоровье Анджелины Джоли
Здоровье Анджелины Джоли серьёзно ухудшилось из-за продолжающихся судебных разбирательств с бывшим супругом Брэдом Питтом.
По данным Radar Online, шестеро детей актрисы взяли на себя заботу о матери, обеспечивая ей круглосуточный уход.
Старшие дети Джоли — 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 20-летняя Захара, 19-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен — практически не оставляют мать одну.
Развод Джоли и Питта официально оформлен в прошлом году, однако конфликты между бывшими супругами продолжаются. Напомним, решение о разрыве отношений актриса приняла после инцидента в самолёте, когда Питт, находясь в алкогольном опьянении, якобы проявил насилие.
Сейчас главным предметом спора остаётся винодельня Шато Мираваль. Брэд Питт требует от Джоли компенсацию в размере 35 миллионов долларов, утверждая, что актриса тайно продала свою долю винодельни без его согласия.
