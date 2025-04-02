«Настоящий урод»: Карди Би обвинила своего экс-супруга в покушении на убийство

Карди Би (Фото: Instagram*, @iamcardib)
В минувшие выходные певица Карди Би обвинила рэпера Offset, бывшего мужа и отца своих детей, в покушении на убийство, преследованиях и запугиваниях.
Певица рассказала, что музыкант умолял сохранить брак и заявлял, что в противном случае сведёт счёты с жизнью. Далее Offset уже угрожал и Карди — пообещал, что лишит её жизни.
Карди Би и Offset поженились в 2017 году. 4 декабря 2018 года пара объявила о расставании после четырнадцати месяцев брака, но помирилась к началу февраля 2019 года. В сентябре 2020 года Карди подала на развод. В августе 2024 года певица сообщила о разводе с Offset. У бывших супругов трое детей.
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«Он настоящий урод, с которым я имела дело последние два месяца. Каждый раз, когда я уезжаю из города, он преследует меня, записывает голосовые сообщения… Я так устала от этого», — рассказала хип-хоп-звезда.Карди также упомянула и то, что рэпер и его новая девушка — предположительно модель Мелани Джейда — отправляли ей аудио эротического содержания, сообщает Super. издание
Карди Би и Offset поженились в 2017 году. 4 декабря 2018 года пара объявила о расставании после четырнадцати месяцев брака, но помирилась к началу февраля 2019 года. В сентябре 2020 года Карди подала на развод. В августе 2024 года певица сообщила о разводе с Offset. У бывших супругов трое детей.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина