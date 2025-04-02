Цыганова, не ставшая мамой из-за автокатастрофы: «Думала усыновить ребенка и даже пыталась»

Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)
Певица почти 40 лет счастлива в браке с Вадимом Цыгановым. У пары есть всё, правда стать родителями им так и не удалось.
Вика Цыганова призналась, что попытки завести ребёнка были безуспешными, поэтому она решила по полной заняться карьерой. Правда руки она опустила не сразу, предприняв несколько попыток усыновления. Правда и они не увенчались успехом.
Будущие супруги познакомились в середине 80-х. Вадим тогда окончил ГИТИС и работал директором музыкальной группы «Ласковый май», а Виктория играла в Еврейском камерном музыкальном театре. Встреча произошла благодаря однокурснику Цыганова. Вика и Вадим встретились, их симпатия оказалось взаимной и больше они никогда не расставались.
Напомним, что в 2022 году Цыганова объявила, что ей поставили диагноз «бесплодие» после жуткой аварии, которая произошла много лет назад. После автокатастрофы здоровье певицы сильно пошатнулось.
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«Я об этом думала и даже пыталась, но у меня другой путь. Мои дети – это солдаты, которые сейчас сражаются за наше будущее, и я их всех люблю. У каждого человека своё предназначение в этой жизни», – отметила певица в беседе с «КП-Екатеринбург».Цыганова очень благодарна мужу за поддержку и заботу, которой он окружает её в трудные моменты. Она добавила, что считает самыми хорошими мужчинами подкаблучников, но подчеркнула, что всё должно быть с любовью и ради любви.
Будущие супруги познакомились в середине 80-х. Вадим тогда окончил ГИТИС и работал директором музыкальной группы «Ласковый май», а Виктория играла в Еврейском камерном музыкальном театре. Встреча произошла благодаря однокурснику Цыганова. Вика и Вадим встретились, их симпатия оказалось взаимной и больше они никогда не расставались.
Напомним, что в 2022 году Цыганова объявила, что ей поставили диагноз «бесплодие» после жуткой аварии, которая произошла много лет назад. После автокатастрофы здоровье певицы сильно пошатнулось.
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Анастасия Чинкова