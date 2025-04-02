Шоумен Стас Барецкий раскрыл, что довело Пашу Техника до предсмертного состояния

Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)
Рейв-вечеринки с запрещенными веществами довели рэпера Пашу Техника (Павел Ивлев – настоящее имя) до комы. Так считает шоумен Стас Барецкий.
«Я ему говорил: "Паша, веди себя как человек, веди себя нормально". Наркота уже не в моде, люди не хотят быстрого кайфа и медленной смерти, люди хотят жить и радоваться жизни. Паша Техник вляпался во всю эту рейверскую историю, когда ты постоянно на вечеринках, где ты должен быть всегда под кайфом», — рассказал Барецкий в беседе с NEWS.ru.
По его словам, Паша Техник слишком сильно вжился в этот образ и теперь его практически невозможно из него вытащить.
Барецкий считает, что Ивлеву необходима помощь, но в Тайланде только «снимают ломку и бабки» за капельницы.
За день до того, как Паша попал в больницу, он пил шампанское с Барецким и играл в баскетбол. Шоумен сейчас старается максимально помочь своему товарищу.
Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Состояние мужчины остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.
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Элина Позднякова