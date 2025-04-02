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Шоумен Стас Барецкий раскрыл, что довело Пашу Техника до предсмертного состояния

Стас Барецкий: Пашу Техника довели до комы рейв-вечеринки с наркотиками
Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)

Стас Барецкий (Фото: Telegram @baretsky_stas)

Рейв-вечеринки с запрещенными веществами довели рэпера Пашу Техника (Павел Ивлев – настоящее имя) до комы. Так считает шоумен Стас Барецкий.
«Я ему говорил: "Паша, веди себя как человек, веди себя нормально". Наркота уже не в моде, люди не хотят быстрого кайфа и медленной смерти, люди хотят жить и радоваться жизни. Паша Техник вляпался во всю эту рейверскую историю, когда ты постоянно на вечеринках, где ты должен быть всегда под кайфом», — рассказал Барецкий в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Паша Техник слишком сильно вжился в этот образ и теперь его практически невозможно из него вытащить.

Барецкий считает, что Ивлеву необходима помощь, но в Тайланде только «снимают ломку и бабки» за капельницы.
За день до того, как Паша попал в больницу, он пил шампанское с Барецким и играл в баскетбол. Шоумен сейчас старается максимально помочь своему товарищу.

Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Состояние мужчины остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

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Цыганова, не ставшая мамой из-за автокатастрофы: «Думала усыновить ребенка и даже пыталась»
Вика Цыганова призналась, что пыталась усыновить ребёнка
02 апреля 2025, 14:13

Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)

Певица почти 40 лет счастлива в браке с Вадимом Цыгановым. У пары есть всё, правда стать родителями им так и не удалось.
Вика Цыганова призналась, что попытки завести ребёнка были безуспешными, поэтому она решила по полной заняться карьерой. Правда руки она опустила не сразу, предприняв несколько попыток усыновления. Правда и они не увенчались успехом.

«Я об этом думала и даже пыталась, но у меня другой путь. Мои дети – это солдаты, которые сейчас сражаются за наше будущее, и я их всех люблю. У каждого человека своё предназначение в этой жизни», – отметила певица.
Цыганова очень благодарна мужу за поддержку и заботу, которой он окружает её в трудные моменты. Она добавила, что считает самыми хорошими мужчинами подкаблучников, но подчеркнула, что всё должно быть с любовью и ради любви.

Будущие супруги познакомились в середине 80-х. Вадим тогда окончил ГИТИС и работал директором музыкальной группы «Ласковый май», а Виктория играла в Еврейском камерном музыкальном театре. Встреча произошла благодаря однокурснику Цыганова. Вика и Вадим встретились, их симпатия оказалось взаимной и больше они никогда не расставались.

Напомним, что в 2022 году Цыганова объявила, что ей поставили диагноз «бесплодие» после жуткой аварии, которая произошла много лет назад. После автокатастрофы здоровье певицы сильно пошатнулось.

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«Шаги становятся всё тише»: Близкие волнуются за состояние Киркорова после смерти его отца
Филипп Киркоров продолжает горевать и худеть после смерти отца
02 апреля 2025, 14:07

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Филипп Киркоров очень тяжело переживает смерть другого народного артиста РФ — его папы Бедроса. Певец заметно похудел, осунулся, потому что почти перестал есть.
Об этом рассказала бывшая домработница Аллы Пугачёвой Людмила Дороднова. Она осталась у Филиппа после того, как Примадонна и Король развелись и до сих пор сохраняет близкие отношения со звёздными работодателями. Женщина рассказала о своих переживаниях корреспонденту издания RuNews24.ru.

«Филипп похудел, осунулся, — делится она, и в её голосе звучит беспокойство. — Видно, что ему тяжело».

На публике артист держится спокойно и с достоинством. Он даже появился на премьере фильма «Батя 2» в столичном кинотеатре «Октябрь», но от общения с прессой воздержался. Крёстная мать певца Ольга Новожилова, тем не менее, не скрывает своего беспокойства. Она вспоминает, что Бедрос был для него целым миром.

«Филипп буквально боготворил своего отца», — говорит она с нежностью.

По словам женщины, артист почти перестал есть, тарелки часто остаются нетронутыми, а когда он ходит по своему кабинету на втором этаже, его шаги внизу почти не слышны.

«Он сам — замечательный отец двух прекрасных детей. Надеюсь, он скоро справится со своим горем и утешит младших, которые тоже скучают по любимому дедушке», — заключила крёстная Киркорова теперь уже старшего.

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#отношения
#артист
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Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела: актёра обвиняют в получении интим-услуг от жертв торговли людьми
Жан-Клод Ван Дамма обвиняют в получении интим-услуг от жертв торговли людьми
02 апреля 2025, 13:54

Жан-Клод Ван Дамм (фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела в Румынии. Актёра обвиняют в получении интимных услуг от девушек, которые стали жертвами торговли людьми, пишет Telegram-канал SHOT.
В Румынии расследуется дело в отношении сети торговли несовершеннолетними и взрослыми людьми. По словам адвоката Адриана Кукулиса, причастному к расследованию, Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что порядка 10 лет назад пользовался услугами пяти румынских девушек, которых силой принуждали к занятиям проституцией. Это произошло в Каннах.

Отмечается, что подбором девушек для артиста занимался румынский бизнесмен Морел Боля, который является президентом некоммерческой организации EuroDemos и владельцем модельного агентства Kasta Morrely. В 2022 году его обвинили в торговле несовершеннолетними.

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#румыния
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Гинеколог рассказала об опасности злоупотребления алкоголем Идой Галич во время беременности
Гинеколог Ерофеева: Галич, употребляя алкоголь, подвергает плод опасности
02 апреля 2025, 13:54

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

В своем личном блоге беременная Ида Галич призналась, что не может отказаться от алкоголя. Она добавила, что иногда разбавляет его водой.
«Вино я себе разрешаю. Бокал белого разбавляю водой и гуляй Вася. В прошлом году я редко пила, думала, что вообще не захочу. Но в Париже мне до трясучки захотелось улиток, которые я вообще не ела никогда и бокал вина. Я в этом удовольствии себе не отказала», — написала она.

Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что алкоголь во время беременности пить категорически нельзя, потому что высока вероятность рождения ребенка с фатальным алкогольным синдромом.

«Лет 30- 35 назад врачи говорили, что можно небольшое количество сухого красного вина для того, чтобы снизить тонус матки. Потом это все было опровергнуто. На самом деле алкоголь на любом сроке категорически нельзя, потому что высока вероятность рождения ребенка с фатальным алкогольным синдромом — это тяжелейшее заболевание нервной системы, неизлечимое, потому что алкоголь обладает деструктивным воздействием», — сказала эксперт.

По ее словам, фатальный алкогольный синдром имеет характерные черты и маски, даже в неярко выраженной форме.

«Такие дети неуправляемые, они плохо развиваются, не учатся, то есть совершенно очевидно демонстрируют нарушение когнитивных способностей, поведения и так далее. Однократный прием алкоголя во время беременности может повлечь за собой это все. А если это происходит на регулярной основе, то получается своего внутриутробного эмбриона или плод делают вторичным алкоголиком», — поделилась гинеколог.

Она подчеркнула, что мы не можем точно знать, каким будем ребенок, но есть вероятность того, у него будут проблемы со здоровьем из-за злоупотребления психоактивными веществами матерью.

«Даже в минимальных дозах нельзя. Любая доза повреждает центральную нервную систему», — предупредила врач.

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#беременность
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Молодая невеста Лепса назвала имя «самого гениального актёра русского Голливуда»
Молодая невеста Лепса назвала Нагиева самым гениальным российским актёром
02 апреля 2025, 13:30

Аврора Киба (фото: Telegram @kibavrora)

В Москве состоялась премьера сериала «Актёрище», главную роль в котором исполнил Дмитрий Нагиев. Мероприятие посетила 19-летняя невеста Григория Лепса, которая высказалась об актёрском таланте звезды «Физрука».
Аврора Киба заявила, что считает Нагиева лучшим российским актёром.

«Я обожаю Дмитрия Нагиева и считаю его самым гениальным актёром нашего русского Голливуда. Он очень харизматичный», – отметила девушка в беседе с «Газетой.Ru».
Также молодая невеста Лепса отметила, что среди других российских сериалов её очень нравится драма Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову», главную роль в которой сыграл Павел Прилучный.

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