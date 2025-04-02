«Шаги становятся всё тише»: Близкие волнуются за состояние Киркорова после смерти его отца

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)
Филипп Киркоров очень тяжело переживает смерть другого народного артиста РФ — его папы Бедроса. Певец заметно похудел, осунулся, потому что почти перестал есть.
Об этом рассказала бывшая домработница Аллы Пугачёвой Людмила Дороднова. Она осталась у Филиппа после того, как Примадонна и Король развелись и до сих пор сохраняет близкие отношения со звёздными работодателями. Женщина рассказала о своих переживаниях корреспонденту издания RuNews24.ru.
На публике артист держится спокойно и с достоинством. Он даже появился на премьере фильма «Батя 2» в столичном кинотеатре «Октябрь», но от общения с прессой воздержался. Крёстная мать певца Ольга Новожилова, тем не менее, не скрывает своего беспокойства. Она вспоминает, что Бедрос был для него целым миром.
По словам женщины, артист почти перестал есть, тарелки часто остаются нетронутыми, а когда он ходит по своему кабинету на втором этаже, его шаги внизу почти не слышны.
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«Филипп похудел, осунулся, — делится она, и в её голосе звучит беспокойство. — Видно, что ему тяжело».
На публике артист держится спокойно и с достоинством. Он даже появился на премьере фильма «Батя 2» в столичном кинотеатре «Октябрь», но от общения с прессой воздержался. Крёстная мать певца Ольга Новожилова, тем не менее, не скрывает своего беспокойства. Она вспоминает, что Бедрос был для него целым миром.
«Филипп буквально боготворил своего отца», — говорит она с нежностью.
По словам женщины, артист почти перестал есть, тарелки часто остаются нетронутыми, а когда он ходит по своему кабинету на втором этаже, его шаги внизу почти не слышны.
«Он сам — замечательный отец двух прекрасных детей. Надеюсь, он скоро справится со своим горем и утешит младших, которые тоже скучают по любимому дедушке», — заключила крёстная Киркорова теперь уже старшего.
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Александр Бойцов