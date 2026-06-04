«Настроение — отстой!»: Слава живет три месяца без алкоголя
Певица Слава отметила три месяца без алкоголя
Певица Слава (Анастасия Сланевская), известная по хиту «Одиночество», рассказала о ходе своей аскезы в личном блоге. Артистка опубликовала видео и поделилась впечатлениями от трёхмесячного отказа от алкоголя.
По словам исполнительницы, она решила взять паузу на полгода, чтобы дать себе время пожить без спиртного. Перед этим алкоголь помогал ей заглушать боль, однако сейчас, признаётся звезда, настал момент для перемен.
«Третий месяц без алкоголя. Как выгляжу? Супер! Настроение — отстой!» — заявила знаменитость.
Решение о воздержании от горячительных напитков продиктовано психологическим состоянием Сланевской. В последнее время у неё случались нервные срывы. Кроме того, после скандала в Пензе Слава взяла паузу для восстановления здоровья. Недавно её дочь Александра Морозова сообщила, что та чувствует себя значительно лучше.
Ранее Слава вновь подогрела слухи о возможном воссоединении с Анатолием Данилицким, опубликовав совместное фото. Мужчина уже попадал в её видеоролики, снятые на застолье в честь дня рождения певицы. При этом она периодически громко заявляет о расставании с ним из-за измен.