«Настроение — отстой!»: Слава живет три месяца без алкоголя

04 июня 2026, 17:33

Певица Слава отметила три месяца без алкоголя

Анастасия Сланевская (Слава) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Слава (Анастасия Сланевская), известная по хиту «Одиночество», рассказала о ходе своей аскезы в личном блоге. Артистка опубликовала видео и поделилась впечатлениями от трёхмесячного отказа от алкоголя.





По словам исполнительницы, она решила взять паузу на полгода, чтобы дать себе время пожить без спиртного. Перед этим алкоголь помогал ей заглушать боль, однако сейчас, признаётся звезда, настал момент для перемен.





«Третий месяц без алкоголя. Как выгляжу? Супер! Настроение — отстой!» — заявила знаменитость.