Певица Слава показала редкое селфи с дочерьми и призналась в желании родить ещё раз
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) поделилась редким семейным селфи с двумя дочерьми и рассказала, что хочет ещё одну девочку. Об этом пишет Super.ru со ссылкой на блог артистки.
На опубликованном снимке 45-летняя звезда позирует вместе с обеими наследницами. Напомним, что старшую дочь Александру Слава родила в браке с Константином Морозовым, младшую Антонину — в союзе с Анатолием Данилицким. В прошлом году Сланевская объявила о расставании с ним, называя изменщиком, однако в марте 2026 года она простила 73-летнего бизнесмена.
По информации Super.ru, певица размышляет о рождении ещё одного ребёнка. При этом Слава уже три года исполняет роль бабушки: её старшая дочь воспитывает сына Арсения, которому недавно исполнилось три года.
«Как же я люблю моих девочек. Хочу ещё малышку», — написала знаменитость.Этой зимой Слава признавалась, что пристрастие к алкоголю и вечеринкам для нее — попытка заглушить чувство одиночества и отсутствие надежных отношений. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» дал оценку проблеме звезды.