«Мы все были шокированы»: роман с женатым Розенбаумом и молодые любовники. Куда делся 33-летний фаворит Бабкиной?

Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Надежда Бабкина долгое время находилась в гражданском браке с Евгением Гором, талантливым певцом, который младше ее на 30 лет. Однако на этом артистка не остановилась: в 73 года она начала отношения с 33-летним фигуристом Сергеем Рябовым. Чтобы соответствовать своему молодому избраннику, она не побоялась прибегнуть к серьезным пластическим операциям. Но, несмотря на все усилия, Рябов все же разбил сердце певицы. Что сейчас происходит в жизни народной любимицы расскажет «Радио 1».
Единственный брак Бабкиной
Официальный брак Надежды был с музыкантом Владимиром Заседателевым. В 1975 году у них родился сын Данила. Их брак продлился 17 лет, но назвать его счастливым было трудно: измены были взаимными. Кроме того, Владимир испытывал профессиональную ревность к успехам жены и завел роман на стороне. Под влиянием своей любовницы он подал на развод, о чем Надежда узнала случайно. Не раздумывая, она собрала вещи, забрала сына и навсегда покинула мужа.
Роман с женатым
В 1980-х годах, несмотря на то, что был женат, Александр Розенбаум проявил интерес к Надежде Бабкиной. Их роман оказался кратковременным, однако Бабкина убеждена, что сыграла значимую роль в жизни Розенбаума и способствовала его становлению как артиста.
Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Молодой любовник
После разрыва с Розенбаумом Бабкина прониклась чувствами к молодому вокалисту Евгению Гору, который 30 лет моложе ее. В то время как Надежде уже перевалило за 50, Евгению было только немного за 20. В светских кругах ходили слухи о том, что его чувства могут быть неискренними и что он стремится воспользоваться её известностью и связями.
Несмотря на значительную разницу в возрасте, между ними завязался страстный роман. Бабкина не скрывала, что активно поддерживала Евгения в его карьере. Их отношения строились на принципе свободы: каждый из них жил отдельно, а встречи происходили по взаимному желанию. Евгений болезненно воспринимал слухи о своей финансовой зависимости от Надежды и утверждал, что в их отношениях всё было иначе.
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Оставил Бабкину ради юной спутницы
В последнее время в прессе всё чаще появляются слухи о том, что Надежда Бабкина и Евгений Гор расстались. Фанаты пары считают эти сообщения вполне правдоподобными. С 2019 года Евгений выступал в дуэте с певицей Олесей Евстигнеевой, и их совместные концерты в Москве и других городах пользовались популярностью у зрителей. Однако вскоре стало известно, что Гор начал появляться на публике с новой избранницей.
В 2023 году СМИ облетела новость о том, что Евгений Гор женился на молодой красавице Ольге Бабенко. По данным информированных источников, их отношения продолжаются уже более пяти лет, и у них есть общий ребёнок. В начале 2024 года Надежда Бабкина опровергла слухи о расставании с Евгением, заявив, что их отношения остаются крепкими. Певица подчеркнула, что в их союзе ничего не изменилось, несмотря на домыслы в прессе.
Новый фаворит
Близкие к Надежде Бабкиной утверждают, что в последние годы у неё был роман с Сергеем Рябовым, который работал в её ансамбле «Русская песня». Сергей, родом из Волгограда и родившийся в 1990 году, является бывшим фигуристом. Некоторое время он выступал на круизных лайнерах, а затем участвовал в различных ледовых шоу. Осенью 2020 года он стал пиар-директором театра Бабкиной.
Сообщается, что Надежда приобрела для Сергея квартиру на проспекте Мира в Москве за 47 миллионов рублей.
Историк моды Александр Васильев даже назвал Рябова «избранником Бабкиной». Однако сама певица официально опровергла слухи о романтических отношениях, заявив, что их связь носит исключительно профессиональный характер. Тем не менее, Надежда Георгиевна часто появлялась на различных мероприятиях в компании Сергея Рябова, а также путешествовала с ним и делилась совместными фотографиями в своих социальных сетях.
Надежда Бабкина с Сергеем Рябовым (Фото: соцсети)
Очередное расставание
Надежда Бабкина уделяет большое внимание своей внешности, стремясь сохранить молодость и привлекать внимание молодых поклонников. Она открыто говорит о своей удовлетворенности результатами пластических операций, считая их важной частью своей публичной жизни. Однако даже эти усилия не смогли уберечь её от разочарований в личной жизни. В какой-то момент певица неожиданно перестала публиковать фотографии с Сергеем, и фанаты начали подозревать, что между ними возникли проблемы.
Недолго спустя слухи подтвердились: Рябов сообщил о своем увольнении из театра Бабкиной.
«Мы все были шокированы, когда узнали о его решении. Он сам подал заявление. У Надежды к Рябову было особое отношение — он общался с ней довольно строго и не льстил ей. Она прислушивалась к его мнению и всегда была рядом с ним. Даже в отпуск они ездили вместе», — рассказала сотрудница театра.
Журналисты выяснили, что Сергей Рябов завел роман с другой женщиной. Надежда Бабкина некоторое время была в подавленном состоянии.
«Недавно она пришла на день рождения своего друга, циркового продюсера Гии Эрадзе, одна и грустная. Побыв всего полчаса, она уехала домой», — добавили в театре.
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