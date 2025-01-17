«Мы все были шокированы»: роман с женатым Розенбаумом и молодые любовники. Куда делся 33-летний фаворит Бабкиной?

Надежда Бабкина долгое время находилась в гражданском браке с Евгением Гором, талантливым певцом, который младше ее на 30 лет. Однако на этом артистка не остановилась: в 73 года она начала отношения с 33-летним фигуристом Сергеем Рябовым. Чтобы соответствовать своему молодому избраннику, она не побоялась прибегнуть к серьезным пластическим операциям. Но, несмотря на все усилия, Рябов все же разбил сердце певицы. Что сейчас происходит в жизни народной любимицы расскажет «Радио 1».