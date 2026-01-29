Настя Ивлеева опровергла слухи о беременности и показала фигуру крупным планом
34-летняя Настя Ивлеева развеяла слухи о беременности, опубликовав видео с плоским животом. Поводом для домыслов стали недавние фотографии, где подписчики заметили небольшие изменения в фигуре блогерши.
В ролике Настя также поделилась деталями своей бьюти‑рутины и честно призналась, что у неё есть целлюлит, с которым она решила бороться. По её словам, появившееся свободное время позволило внимательнее присмотреться к себе и начать заботиться о теле.
Напомним, что в декабре 2024 года Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака. Для неё это второй брак, а для него — третий; пара сочеталась браком всего через два месяца после его развода со второй женой.
