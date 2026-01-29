Настя Ивлеева опровергла слухи о беременности и показала фигуру крупным планом

29 января 2026, 21:46

Настя Ивлеева призналась в борьбе с целлюлитом и показала плоский живот

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @_agentgirl_)

34-летняя Настя Ивлеева развеяла слухи о беременности, опубликовав видео с плоским животом. Поводом для домыслов стали недавние фотографии, где подписчики заметили небольшие изменения в фигуре блогерши.