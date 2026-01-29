Достижения.рф

Настя Ивлеева опровергла слухи о беременности и показала фигуру крупным планом

Настя Ивлеева призналась в борьбе с целлюлитом и показала плоский живот
Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @_agentgirl_)

34-летняя Настя Ивлеева развеяла слухи о беременности, опубликовав видео с плоским животом. Поводом для домыслов стали недавние фотографии, где подписчики заметили небольшие изменения в фигуре блогерши.



В ролике Настя также поделилась деталями своей бьюти‑рутины и честно призналась, что у неё есть целлюлит, с которым она решила бороться. По её словам, появившееся свободное время позволило внимательнее присмотреться к себе и начать заботиться о теле.

Напомним, что в декабре 2024 года Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака. Для неё это второй брак, а для него — третий; пара сочеталась браком всего через два месяца после его развода со второй женой.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
