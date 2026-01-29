«Вчера был важный день»: Евгения Медведева показала кадры подготовки к свадьбе

29 января 2026, 21:23

Фигуристка Евгения Медведева намекнула в соцсетях на скорую свадьбу

Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Евгения Медведева заинтриговала поклонников, опубликовав фото в свадебном платье. На снимках фигуристка предстала в элегантном белом образе с корсетом и воздушной фатой.