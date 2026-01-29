Достижения.рф

«Вчера был важный день»: Евгения Медведева показала кадры подготовки к свадьбе

Фигуристка Евгения Медведева намекнула в соцсетях на скорую свадьбу
Евгения Медведева (Фото: Instagram* / @jmedvedevaj)

Евгения Медведева заинтриговала поклонников, опубликовав фото в свадебном платье. На снимках фигуристка предстала в элегантном белом образе с корсетом и воздушной фатой.



Лаконичная подпись «Вчера был важный день» моментально спровоцировала волну обсуждений.

Как выяснилось, спортсменка впервые решила показать процесс подготовки к свадьбе с танцором Ильдаром Гайнутдиновым. При этом пара по-прежнему держит интригу: точную дату торжества влюблённые не раскрывают, оставляя фанатам простор для догадок.

История их отношений началась на танцевальном шоу. Ильдар изначально не собирался участвовать в проекте из-за плотного графика, но возможность поработать с двукратной чемпионкой мира изменила его планы. Летом 2025 года Медведева впервые подтвердила роман, а уже в ноябре поделилась видео с предложением руки и сердца.

Похоже, дело уверенно движется к свадьбе — и Евгения постепенно подогревает интерес к одному из самых обсуждаемых союзов в спортивно-творческой среде.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

