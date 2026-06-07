Seville пожаловалась на проблемы со страховкой во время выступления

07 июня 2026, 17:23

Seville призналась, что боится опасных трюков

Seville (Фото: Instagram* / @seville_official)

Певица рассказала, что эффектный номер с парящей в воздухе машиной на «Премии МУЗ-ТВ 2026» не обошелся без неприятных сюрпризов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам артистки, во время выступления возникли вопросы к страховочному оборудованию.





«На мне была страховка — кстати, я потом поговорю на эту тему! Я такой человек: как мы репетировали, давайте, пожалуйста, так делать! На репетициях страховка была с длинным тросом для того, чтобы он не болтался. А когда я стала залезать в машину, я понимаю, что страховка слишком короткая. Я к таким ситуациям отношусь как к прецедентам», — поделилась Seville.