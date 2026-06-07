Seville пожаловалась на проблемы со страховкой во время выступления
Seville призналась, что боится опасных трюков
Певица рассказала, что эффектный номер с парящей в воздухе машиной на «Премии МУЗ-ТВ 2026» не обошелся без неприятных сюрпризов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, во время выступления возникли вопросы к страховочному оборудованию.
«На мне была страховка — кстати, я потом поговорю на эту тему! Я такой человек: как мы репетировали, давайте, пожалуйста, так делать! На репетициях страховка была с длинным тросом для того, чтобы он не болтался. А когда я стала залезать в машину, я понимаю, что страховка слишком короткая. Я к таким ситуациям отношусь как к прецедентам», — поделилась Seville.Несмотря на любовь к масштабным шоу, артистка отметила, что экстремальные элементы даются ей не так легко, как может показаться со стороны. По словам певицы, во время исполнения сложных трюков она испытывает настоящий страх, однако ради яркого результата готова выходить из зоны комфорта.