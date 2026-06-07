Звезда «Холопа» Дибцева рассказала, почему режиссёры постоянно доверяют ей сцены с едой
Ольга Дибцева призналась, что ради роли съела две курицы-гриль на съёмках
Ольга Дибцева рассказала в беседе с Борисом Корчевниковым о своей необычной актёрской особенности, благодаря которой ей регулярно достаются сцены с приёмом пищи.
По словам артистки, режиссёры считают, что в таких эпизодах она выглядит особенно естественно и убедительно. Актриса призналась, что подобные сцены встречались не только в фильме «Холоп». Со временем многие постановщики стали специально включать такие моменты в сценарий.
«Это моя актёрская фишка. Говорят, что я смешно ем в кадре. И режиссёры этим часто пользуются», — рассказала Дибцева.Иногда стремление добиться идеального дубля превращалось в настоящее испытание. По словам актрисы, во время съёмок одного из проектов ей пришлось съесть сразу две курицы-гриль.
Дибцева отметила, что сцены с едой нередко снимают по несколько раз, поэтому даже привычный обед в кадре может оказаться куда сложнее, чем кажется зрителям.