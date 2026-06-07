Звезда «Холопа» Дибцева рассказала, почему режиссёры постоянно доверяют ей сцены с едой

07 июня 2026, 18:01

Ольга Дибцева призналась, что ради роли съела две курицы-гриль на съёмках

Ольга Дибцева (Фото: Instagram* / @dibulik)

Ольга Дибцева рассказала в беседе с Борисом Корчевниковым о своей необычной актёрской особенности, благодаря которой ей регулярно достаются сцены с приёмом пищи.





По словам артистки, режиссёры считают, что в таких эпизодах она выглядит особенно естественно и убедительно. Актриса призналась, что подобные сцены встречались не только в фильме «Холоп». Со временем многие постановщики стали специально включать такие моменты в сценарий.





«Это моя актёрская фишка. Говорят, что я смешно ем в кадре. И режиссёры этим часто пользуются», — рассказала Дибцева.