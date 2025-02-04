Настя Ивлеева рассказала, что ее спасло после «голой» вечеринки

Настя Ивлеева (Фото: соцсети)
Девизом ушедшего 2024 года для блогера Насти Ивлеевой стала фраза из приключенческого романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Она звучит: «Ждать и надеяться».
«Ждать и надеяться» — то, что и было моей опорой в прошлом году. А в этом я уже говорю себе: «Дерзай!» — написала Ивлеева в социальных сетях.В прошлом году блогер столкнулась с негативными последствиями так называемой «голой» вечеринки.
Скандальное мероприятие с участием множества звезд российского шоубиза проходило в ночь на 21 декабря в клубе Mutabor. Оно настолько всколыхнуло общественность, что в прокуратуру поступила соответствующая просьба проверить вечеринку на пропаганду запрещенных в России движений.
Ранее стало известно, какую мошенническую схему раскрыл певец Николай Басков.
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