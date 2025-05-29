Родные Анастасии Заворотнюк призвали помолиться в годовщину её смерти

29 мая 2025, 11:26

Анастасия Заворотнюк (фото: Instagram* @a_zavorotnyuk)

Родные Анастасии Заворотнюк призвали поклонников молиться в годовщину её смерти. Семья актрисы опубликовала трогательный пост в профиле, ранее принадлежавшем звезде.





Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет. Актриса долгое время боролась с глиобластомой, но заболевание оказалось сильнее. В годовщину смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня» её семья опубликовала портрет артистки и написала текст, в котором призвала поклонников молиться за неё.





«Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим всех, кому небезразлична наша Настя, помолиться за неё сегодня», – написали близкие актрисы.