Годовщина смерти Заворотнюк: долговые споры, новая женщина в жизни Чернышёва и 265 миллионов — что изменилось с уходом звезды

Анастасия Заворотнюк (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Сегодня исполняется ровно год с момента ухода из жизни Анастасии Заворотнюк, известной многим по роли в сериале «Моя прекрасная няня». Актриса скончалась 29 мая 2024 года после пятилетней борьбы с глиобластомой. Подробнее о том, кто посетил кладбище, чтобы почтить память и возложить цветы, а также о том, какие изменения произошли после ухода звезды с ее семьей, читайте в материале «Радио 1».



Могила утопает в цветах

На Троекуровском кладбище собрались близкие Анастасии, включая мужа Петра Чернышёва, маму Валентину Борисовну и дочь Анну. Они почтили память актрисы, возложив цветы к её могиле. С самого утра поклонники несли цветы к месту захоронения, выражая свою любовь и уважение.

Фигуристка Татьяна Навка посетила могилу Анастасии Заворотнюк в годовщину её смерти, одетая в зеленый костюм и черные очки, с букетом розовых цветов. Петр Чернышев продолжает работать с ней над ледовыми шоу.

Татьяна Навка и Петр Чернышев (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Забота о памяти

Пётр Чернышёв регулярно посещал могилу супруги в течение всего года, заботясь о её состоянии и поддерживая порядок. Место упокоения Заворотнюк находится на «звёздной» аллее Троекуровского кладбища, рядом с могилами других известных личностей.

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Трогательное послание от семьи

В честь годовщины смерти Анастасии Заворотнюк в социальных сетях появилось трогательное сообщение от её семьи.

«Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине», — говорится в публикации.

Семья призвала поклонников помолиться за актрису.

Последние годы жизни

Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной борьбы с агрессивной формой рака мозга. Последние годы своей жизни она провела в Подмосковье, получая поддержку от мужа Петра Чернышёва. Узнав о диагнозе, актриса прекратила появляться на публике и сосредоточилась на лечении.

Анастасия Заворотнюк с Петром Чернышевым (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Жизнь после утраты

После похорон Заворотнюк Пётр Чернышёв несколько месяцев не выходил на лед, изменившись внешне — поседев и отрастив бороду. Он до сих пор не снял обручальное кольцо. Вернуться к выступлениям фигурист смог лишь в конце 2024 года, продолжая вести уединённый образ жизни.

Семейные дела

Пётр Чернышёв продолжает жить в доме, который они построили с Анастасией в поселке Крекшино. Там же проживают его теща Валентина Борисовна и дочь Мила. Анастасия оставила своим старшим детям от предыдущего брака завещание на две квартиры в Москве.

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Успехи в карьере

Сейчас Чернышёв тренирует молодых фигуристов в своей школе фигурного катания. В 2024 году его школа показала внушительные финансовые результаты — доход составил 265,7 миллиона рублей. По данным открытых источников, у компании нет задолженностей и судебных споров.

Новые начинания

Партнёршей Петра по выступлениям стала американская фигуристка Наоми Ланг. Однако дочь Мила ревностно относится к появлению другой женщины рядом с отцом. Старшая дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, недавно родила сына, которому дали популярное имя Марсель.

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Дарья Осипова

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