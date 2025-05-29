29 мая 2025, 14:52

Анастасия Заворотнюк (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Сегодня исполняется ровно год с момента ухода из жизни Анастасии Заворотнюк, известной многим по роли в сериале «Моя прекрасная няня». Актриса скончалась 29 мая 2024 года после пятилетней борьбы с глиобластомой. Подробнее о том, кто посетил кладбище, чтобы почтить память и возложить цветы, а также о том, какие изменения произошли после ухода звезды с ее семьей, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Могила утопает в цветах Забота о памяти Трогательное послание от семьи Последние годы жизни Жизнь после утраты Семейные дела Успехи в карьере Новые начинания

Могила утопает в цветах

Татьяна Навка и Петр Чернышев (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)



Забота о памяти

Новая избранница с безграничным терпением: тайная любовница Петра Чернышёва — реальность или выдумка?

Трогательное послание от семьи

«Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине», — говорится в публикации.

Последние годы жизни

Анастасия Заворотнюк с Петром Чернышевым (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)



Жизнь после утраты

Семейные дела

Пётр Чернышёв уехал от неё в США, а молодой муж ушёл к другой: Как сейчас живёт Аниканова, её связь с супругом Заворотнюк

Успехи в карьере

Новые начинания