Годовщина смерти Заворотнюк: долговые споры, новая женщина в жизни Чернышёва и 265 миллионов — что изменилось с уходом звезды
Сегодня исполняется ровно год с момента ухода из жизни Анастасии Заворотнюк, известной многим по роли в сериале «Моя прекрасная няня». Актриса скончалась 29 мая 2024 года после пятилетней борьбы с глиобластомой. Подробнее о том, кто посетил кладбище, чтобы почтить память и возложить цветы, а также о том, какие изменения произошли после ухода звезды с ее семьей, читайте в материале «Радио 1».
Могила утопает в цветахНа Троекуровском кладбище собрались близкие Анастасии, включая мужа Петра Чернышёва, маму Валентину Борисовну и дочь Анну. Они почтили память актрисы, возложив цветы к её могиле. С самого утра поклонники несли цветы к месту захоронения, выражая свою любовь и уважение.
Фигуристка Татьяна Навка посетила могилу Анастасии Заворотнюк в годовщину её смерти, одетая в зеленый костюм и черные очки, с букетом розовых цветов. Петр Чернышев продолжает работать с ней над ледовыми шоу.
Забота о памятиПётр Чернышёв регулярно посещал могилу супруги в течение всего года, заботясь о её состоянии и поддерживая порядок. Место упокоения Заворотнюк находится на «звёздной» аллее Троекуровского кладбища, рядом с могилами других известных личностей.
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Трогательное послание от семьиВ честь годовщины смерти Анастасии Заворотнюк в социальных сетях появилось трогательное сообщение от её семьи.
«Год без Насти. Без надежды на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине», — говорится в публикации.
Семья призвала поклонников помолиться за актрису.
Последние годы жизниАнастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной борьбы с агрессивной формой рака мозга. Последние годы своей жизни она провела в Подмосковье, получая поддержку от мужа Петра Чернышёва. Узнав о диагнозе, актриса прекратила появляться на публике и сосредоточилась на лечении.
Жизнь после утратыПосле похорон Заворотнюк Пётр Чернышёв несколько месяцев не выходил на лед, изменившись внешне — поседев и отрастив бороду. Он до сих пор не снял обручальное кольцо. Вернуться к выступлениям фигурист смог лишь в конце 2024 года, продолжая вести уединённый образ жизни.
Семейные делаПётр Чернышёв продолжает жить в доме, который они построили с Анастасией в поселке Крекшино. Там же проживают его теща Валентина Борисовна и дочь Мила. Анастасия оставила своим старшим детям от предыдущего брака завещание на две квартиры в Москве.
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