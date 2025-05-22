Настя Задорожная показала, как прокатила маленькую дочь в «спецкортеже» в США

Настя Задорожная (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Настя Задорожная показала в соцсетях, как прокатила по Флориде свою дочь Александру в «спецкортеже».
Звезда сериала «Клуб» нарядила девочку в очаровательный костюм: футболку с принтом, шорты из денима и забавную панамку. Последним штрихом стали джинсовые кеды. Недавно крошка стала ползать, а теперь у нее есть личный «транспорт».
Фото: Instagram*/stasya_ru
Задорожная посадила ребенка в магазинную тележку. Способ передвижения был Александре по нраву. Маленькая леди любопытствовала, озираясь по сторонам и наблюдала за происходящим вокруг.
Анастасия родила дочь в августе прошлого года. Звезда осталась в США ради избранника Владимира.
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*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/stasya_ru
Задорожная посадила ребенка в магазинную тележку. Способ передвижения был Александре по нраву. Маленькая леди любопытствовала, озираясь по сторонам и наблюдала за происходящим вокруг.
«Её высочество в «спецкортеже» впервые выбралась в торговые ряды», — поделилась заботливая мама.
Анастасия родила дочь в августе прошлого года. Звезда осталась в США ради избранника Владимира.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов