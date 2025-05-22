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Стали известны детали будущей свадьбы Павла Деревянко

Свадьба Павла Деревянко пройдет в элитном поселке
Павел Деревянко и Зоя Фуць (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Павел Деревянко и Зоя Фуць (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Свадьба актера Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць пройдет в элитном поселке, пишет KP.RU. Авторы отметили, что намечается не менее эффектное торжество, каким было предложение актера на футбольном стадионе. Известно, что для гостей подготовят VIP-сценарий с банкетом и фильмом о молодоженах.
О предложении Павла Деревянко Зое Фуць сообщалось 18 мая. Звезда «Беспринципных» преклонил колено перед любимой, когда за ним наблюдало большое количество людей.

«Настало время, мне кажется, сделать все по-взрослому», — сказал тогда артист.
Помимо кольца от возлюбленного, будущая невеста получила шикарный букет, состоящий из белых и синих роз. В конце марта в сеть попали интимные кадры с Зоей Фуць, которые она сняла для Деревянко. Мужчина тогда признавался, что его аккаунты взломали мошенники.

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«Самое важное — искать силы»: Юлия Пересильд о жизненных сложностях
Пересильд рассказала, что в сложные периоды жизни важно искать силы
22 мая 2025, 21:47

Юлия Пересильд (Фото: Telegram/@juliaperesild_tg)

Актриса Юлия Пересильд уверена, что в сложные жизненные периоды важно двигаться и искать силы. Своим мнением она поделилась с порталом «7Дней.ru».
«У меня нет однозначного ответа на вопрос, как находить силы внутри себя или в окружающем мире. Но мне кажется, что в критически сложной ситуации очень важно двигаться и искать эти силы», — прокомментировала Пересильд.
Собеседница добавила, что поиски нужно продолжать даже при неудачных попытках, ведь это «самое интересное и важное».

Уже завтра пройдет премьера фильма «Мужу привет» с участием Юлии Пересильд. По сюжету картины, жена, чей муж в коме, ищет силу в молитве и вере. Внутренние ресурсы героиня черпает из фильмов, книг и спектаклей.

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«Чтобы не сглазить»: Калюжный раскрыл творческие планы после прихода из армии
Калюжный хочет снимать кино после прихода из армии
22 мая 2025, 21:28

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Глеб Калюжный хочет попробовать себя в новом амплуа после дембеля. Подробностями он поделился с порталом Super.ru.
«Мы открыли свой молодой продакшн, будем сами снимать кино. Я буду выступать как режиссёр, как со-продюсер, как креативный продюсер. Планы большие, можно обо всём не рассказывать, так, чтобы не сглазить», — прокомментировал Калюжный.
Он добавил, что после возвращения хочет устроить тур со своим музыкальным проектом по российским городам и странам СНГ.

Глеб отметил, что пока не в курсе, в каких войсках будет служить, но «готов к любому раскладу». Ранее 26-летнего молодого человека обвиняли в уклонении от воинской службы. Было открыто уголовное дело.

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«Помогло!»: Николай Басков вылечил ячмень необычным способом
Певец Николай Басков вылечил ячмень красной нитью
22 мая 2025, 21:07

Николай Басков (Фото: Telegram/@baskovnikolay)

Певцу Николаю Баскову помогла от ячменя красная нитка. Слова обладателя золотого голоса России приводит Telegram-канал «Звездач». Исполнитель рассказал, что ячмень появился накануне. Он считает, что возможная причина тому — поездка на Байкал, где его могло продуть.
«В Иркутске это произошло, наверное, на Байкале продуло — сказали, надо завязать красную нитку, но все, снял уже», — пояснил Басков.

Звезда российской эстрады подчеркнул, что народный метод достаточно быстро сработал, и сейчас все в порядке.

«Прошел, слава богу. Мне намотали нитку красную, сказали, что она помогает и помогло!» — заключил Басков.

Ранее Николай Басков ответил на просьбу своей коллеги по цеху Юлии Ковальчук одной фразой.

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Пригожин заявил, что петь хиты Уитни Хьюстон может только Ани Лорак
22 мая 2025, 20:49

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Продюсер Иосиф Пригожин считает певицу Ани Лорак (Каролина Куек) единственной, кто может справиться с композицией Уитни Хьюстон I Will Always Love You. Своим мнением он поделился с Общественной Службой Новостей.
«Это песня не для всех, многие западные артисты не берутся петь этот шедевр. Ни у кого другого пока не получилось», - прокомментировал Пригожин.

Вместе с тем он не стал критиковать певицу Алсу Абрамову, которая не справилась с песней. Муж Валерии уверен, что никто не имеет права запретить Алсу петь те или иные хиты, даже если у нее нет диапазона Уитни Хьюстон.

Песня «I Will Always Love You» (с англ. — «Я всегда буду любить тебя») выпущена в 1974 году кантри-певицей Долли Партон. Свою версию сингла спела Уитни Хьюстон для фильма «Телохранитель».

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Погребняк при знакомстве с Головинским посчитала его «нарциссом»
22 мая 2025, 20:26

Мария Погребняк (Фото: Instagram*/mariapoga_)

Блогерша Мария Погребняк призналась в шоу «Ваша Наташа», каким было ее первое впечатление о будущем муже-бизнесмене Игоре Головинском. Мужчина рассказал ей, что не был женат и у него не было детей в 36 лет.
«Я думаю: «Все, понятно. Бракованный. Что-то в нем не так. 36 лет, не был женат, нет детей, это как? И красавчик. Сто процентов нарцисс», — рассказала гостья, добавив, что тогда «исключила его из списка».

По словам Погребняк, будущий избранник оделся «с иголочки» и сверкал белоснежной улыбкой. Перед тем, как задать ему вопрос о личной жизни, Мария подумала, что Игорь «классный парень». А друзья Головинского пытались «пробивать по интеллекту» блогершу.

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