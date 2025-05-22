Стали известны детали будущей свадьбы Павла Деревянко

Павел Деревянко и Зоя Фуць (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Свадьба актера Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць пройдет в элитном поселке, пишет KP.RU. Авторы отметили, что намечается не менее эффектное торжество, каким было предложение актера на футбольном стадионе. Известно, что для гостей подготовят VIP-сценарий с банкетом и фильмом о молодоженах.
О предложении Павла Деревянко Зое Фуць сообщалось 18 мая. Звезда «Беспринципных» преклонил колено перед любимой, когда за ним наблюдало большое количество людей.
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«Настало время, мне кажется, сделать все по-взрослому», — сказал тогда артист.Помимо кольца от возлюбленного, будущая невеста получила шикарный букет, состоящий из белых и синих роз. В конце марта в сеть попали интимные кадры с Зоей Фуць, которые она сняла для Деревянко. Мужчина тогда признавался, что его аккаунты взломали мошенники.
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Никита Кротов