«Самое важное — искать силы»: Юлия Пересильд о жизненных сложностях

Юлия Пересильд (Фото: Telegram/@juliaperesild_tg)
Актриса Юлия Пересильд уверена, что в сложные жизненные периоды важно двигаться и искать силы. Своим мнением она поделилась с порталом «7Дней.ru».
«У меня нет однозначного ответа на вопрос, как находить силы внутри себя или в окружающем мире. Но мне кажется, что в критически сложной ситуации очень важно двигаться и искать эти силы», — прокомментировала Пересильд.Собеседница добавила, что поиски нужно продолжать даже при неудачных попытках, ведь это «самое интересное и важное».
Уже завтра пройдет премьера фильма «Мужу привет» с участием Юлии Пересильд. По сюжету картины, жена, чей муж в коме, ищет силу в молитве и вере. Внутренние ресурсы героиня черпает из фильмов, книг и спектаклей.
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