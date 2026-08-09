«Тетя, а вы петь будете?»: Нонна Гришаева вспомнила первую встречу с Людмилой Гурченко

09 августа 2026, 15:35

Гришаева рассказала, как в пятилетнем возрасте лично задала вопрос Гурченко

Нонна Гришаева (Фото: Instagram* / @grishaevanonna)

Нонне Гришаевой не раз говорили о внешнем сходстве с Людмилой Гурченко. При этом близко знакомы актрисы никогда не были, а вот первая встреча будущей звезды с легендарной артисткой произошла еще в детстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Гришаева рассказала, что впервые увидела Людмилу Марковну, когда ей было всего пять лет. Мама Нонны была большой поклонницей Гурченко и однажды взяла дочь с собой на ее творческую встречу.



Во время мероприятия Гурченко спросила у зрителей, есть ли у кого-нибудь вопросы. И единственным человеком, который поднял руку, оказалась маленькая Нонна. Причем вопрос девочка задала совершенно без стеснения и прямо по делу.





«Тетя, а вы петь будете?!» — спросила она.