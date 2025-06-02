Натали откровенно о боли утраты спустя два года: «Я все еще учусь жить без мужа»

Певица Натали после трагедии мужа: Не всегда получается, но стараюсь
Наталья Рудина ( Фото Telegram: @natali_star )

Певица Натали продолжает вспоминать своего мужа, Александра, который ушел из жизни летом 2023 года. Спустя два года после трагедии, артистка признается, что боль утраты не утихает, но она находит в себе силы жить дальше.



В социальных сетях Натали поделилась трогательными воспоминаниями о супруге, с которым прожила более 30 лет. Она отметила, что ему удалось научить ее любить себя, ценить свою красоту, независимо от обстоятельств.

«Он считал меня красивой всегда», — написала певица.
Натали подчеркнула, что муж был для нее не просто любимым человеком, но и лучшей поддержкой. Именно такие отношения, по ее мнению, являются настоящей любовью.

Она призналась, что до сих пор тяжело переживает потерю, но старается жить дальше, помня о любви и поддержке, которую ей подарил Александр. Она также добавила, что взаимно восхищалась мужем, отмечая его красоту, голос, чувство юмора и заботу о детях.
Виктория Иванченко

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