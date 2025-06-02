Натали откровенно о боли утраты спустя два года: «Я все еще учусь жить без мужа»
Певица Натали после трагедии мужа: Не всегда получается, но стараюсь
Певица Натали продолжает вспоминать своего мужа, Александра, который ушел из жизни летом 2023 года. Спустя два года после трагедии, артистка признается, что боль утраты не утихает, но она находит в себе силы жить дальше.
В социальных сетях Натали поделилась трогательными воспоминаниями о супруге, с которым прожила более 30 лет. Она отметила, что ему удалось научить ее любить себя, ценить свою красоту, независимо от обстоятельств.
«Он считал меня красивой всегда», — написала певица.Натали подчеркнула, что муж был для нее не просто любимым человеком, но и лучшей поддержкой. Именно такие отношения, по ее мнению, являются настоящей любовью.
Она призналась, что до сих пор тяжело переживает потерю, но старается жить дальше, помня о любви и поддержке, которую ей подарил Александр. Она также добавила, что взаимно восхищалась мужем, отмечая его красоту, голос, чувство юмора и заботу о детях.