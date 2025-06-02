Натали откровенно о боли утраты спустя два года: «Я все еще учусь жить без мужа»

02 июня 2025, 13:38

Певица Натали после трагедии мужа: Не всегда получается, но стараюсь

Наталья Рудина ( Фото Telegram: @natali_star )

Певица Натали продолжает вспоминать своего мужа, Александра, который ушел из жизни летом 2023 года. Спустя два года после трагедии, артистка признается, что боль утраты не утихает, но она находит в себе силы жить дальше.





В социальных сетях Натали поделилась трогательными воспоминаниями о супруге, с которым прожила более 30 лет. Она отметила, что ему удалось научить ее любить себя, ценить свою красоту, независимо от обстоятельств.





«Он считал меня красивой всегда», — написала певица.