«Не зашло людям»: Критик назвал две причины, почему зал молчал на концерте SHAMAN
Критик Бабичев назвал две причины молчания зала на концерте SHAMAN
Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил молчание зала на выступлении певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) ко Дню строителя двумя причинами: неудачным выбором организаторов и творческим застоем.
В беседе с «Абзацем» эксперт заявил, что мероприятие не подходило под патриотический репертуар артиста — попросту «не зашло людям».
Главная проблема, по мнению Бабичева, — отсутствие развития: после хитов «Встанем» и «Я русский» Дронов четыре года работает только в одной теме.
«Я понимаю, что это сейчас важный момент для нашей страны, но когда артист бьёт только в одну точку, не пробует себя в разных жанрах и темах, а стоит на одном месте уже четыре года, то мы видим соответствующую реакцию даже от лояльной аудитории. После «Интервидения» ничего яркого о нем больше и не слышно», — отметил ведущий.Критик добавил, что популярность не должна расслаблять исполнителя. Ярославу нужно создавать новые запоминающиеся треки, а произошедшее на концерте — сигнал задуматься о творчестве, а не только о пиаре.