«Не зашло людям»: Критик назвал две причины, почему зал молчал на концерте SHAMAN

11 августа 2026, 21:57

Критик Бабичев назвал две причины молчания зала на концерте SHAMAN

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил молчание зала на выступлении певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) ко Дню строителя двумя причинами: неудачным выбором организаторов и творческим застоем.





В беседе с «Абзацем» эксперт заявил, что мероприятие не подходило под патриотический репертуар артиста — попросту «не зашло людям».



Главная проблема, по мнению Бабичева, — отсутствие развития: после хитов «Встанем» и «Я русский» Дронов четыре года работает только в одной теме.

«Я понимаю, что это сейчас важный момент для нашей страны, но когда артист бьёт только в одну точку, не пробует себя в разных жанрах и темах, а стоит на одном месте уже четыре года, то мы видим соответствующую реакцию даже от лояльной аудитории. После «Интервидения» ничего яркого о нем больше и не слышно», — отметил ведущий.