В Москве рассмотрят иск о признании недействительным брачного договора между Самойловой и Джиганом

20 февраля 2026, 02:45

Суд в Москве по поводу брачного договора Самойловой и Джигана состоится в пятницу

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Московский суд скоро рассмотрит иск о признании недействительным брачного договора между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из участников судебного процесса.