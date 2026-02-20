В Москве рассмотрят иск о признании недействительным брачного договора между Самойловой и Джиганом
Московский суд скоро рассмотрит иск о признании недействительным брачного договора между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из участников судебного процесса.
Согласно материалу, заседание назначено на утро пятницы. По словам адвоката рэпера Сергея Жорина, Джиган подписал документ, «находясь в уязвимом состоянии». Представитель артиста указал, что тот проходил лечение и принимал лекарства, из-за чего не мог полностью осознавать правовые последствия.
По условиям договора, после развода вся семейная недвижимость, включая трехэтажный особняк в коттеджном поселке «Шато Соверен», должна отойти Самойловой. Блогер уверена, что огромный дом станет ее собственностью, и планирует переехать в него.
19 февраля Оксана Самойлова выложила в личных соцсетях видео с дня рождения Давида, которого она родила в браке с Джиганом. На время торжества родители мальчика объединились, чтобы вместе поздравить шестилетнего сына.
