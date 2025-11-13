Наталья Орейро заявила, что ее сын посвятил школьный проект России

13 ноября 2025, 02:23

Наталья Орейро призналась в любви к русской культуре

Наталья Орейро (Instagram* / @nataliaoreirosoy)

Певица и актриса Наталия Орейро призналась, что ее сын увлечен российской культурой. Об этом она рассказала на пресс‑конференции к фильму «Письмо Деду Морозу».





Одним из ярких моментов мероприятия стало онлайн‑выступление уругвайской знаменитости, сыгравшей в картине саму себя. В беседе с журналистами звезда сериала «Дикий ангел» открыто призналась в тёплых чувствах к России. Она также рассказала о заинтересованности своего 13‑летнего сына Мерлина Атауальпы российской культурой.



«Мой сын любит российские сказки. У него, как и у меня, тоже есть российский паспорт. Он много раз путешествовал по России. Мой сын обожает эту страну», — поделилась актриса.

«Рассказала ему, что первая женщина на орбите была русской, и мы довольно много изучали информацию про нее. Сын представил это в школе. Это было очень красиво», — призналась артистка.