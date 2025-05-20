Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Наталья Подольская рассказала о подготовке к повторной свадьбе

Наталья Подольская рассказала о подготовке к повторной свадьбе

Наталья Подольская (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)

Наталья Подольская (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)

Сегодня певице Наталье Подольской исполнилось 43 года. В качестве подарка ее муж Владимир Пресняков перевел любимой деньги для покупки сумки, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Исполнительница призналась, что что широкого празднования особенного дня не будет, ведь близится их с возлюбленным повторная свадьба.

«Мы готовим силы на более значимое в этом году наше торжество. Пятое июня — отвоевали эту дату у Темы», — откровенничала Подольская.

Старший сын Натальи отмечает день рождения как раз в ту дату, на которую намечена свадьба Подольской и Преснякова. Певица уточнила, что взросление мальчика отпразднуют в другой день.

«С начала майских праздников не сплю, но как-то вроде жизнь налаживается», — добавила исполнительница.

Со слов Натальи, когда она обратилась за помощью в агентство, ей стало намного легче.

Читайте также:

Старшая дочь Анны Хилькевич наконец начала доверять маме свои секреты: «Была достаточно закрытая»

«Сохранил на всю жизнь»: сын Татьяны Булановой сделал татуировку на лице

Мария Погребняк раскрыла секреты «обмана» мозга и желудка

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#свадьба
#день рождения
#певица
Старшая дочь Анны Хилькевич наконец начала доверять маме свои секреты: «Была достаточно закрытая»
Дочь Анны Хилькевич Арианна сблизилась с мамой
20 мая 2025, 22:08

Анна Хилькевич (Фото: Инстаграм* @annakhilkevich)

Анна Хилькевич замужем за Артуром Мартиросяном, с которым растит троих дочерей: десятилетнюю Арианну, шестилетнюю Анну-Марию и Оливию, родившуюся в сентябре прошлого года.
Порой звезда сериала «Универ» сталкивается с трудностями материнства. То пришлось уволить 50 нянь, то дочка эмоционально закрылась. Однако со второй проблемой у Анны начались подвижки.

Оказалось, что недавно у артистки и ее старшей дочери Арианны «сложился искренний, близкий контакт». Со слов Хилькевич, девочка разговаривает с мамой, делится переживаниями.

«Это меня так радует, потому что она была достаточно закрытая», — обратила внимание Анна.

Арианна ничего не рассказывала Анне. Из-за поведения девочки всей семье было сложно, призналась актриса.

«Очень много всего внутри себя там компостировала и потом взрывала эти эмоции», — откровенничала Хилькевич в соцсетях.

Читайте также:

«Сохранил на всю жизнь»: сын Татьяны Булановой сделал татуировку на лице

Мария Погребняк раскрыла секреты «обмана» мозга и желудка

Из рыжей бестии в Барби: Анна Седокова сменила имидж

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актриса
#девочка
#семьи
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сохранил на всю жизнь»: сын Татьяны Булановой сделал татуировку на лице
Младший сын Татьяны Булановой набил тату на лице
20 мая 2025, 21:52

Татьяна Буланова (фото: Telegram @bulanovacom)

В семье певицы Татьяны Булановой растёт ещё одна звезда. Не так давно её младший сын Никита стал рэпером и совсем скоро выпустит свой первый альбом под названием «Spexy».
Сегодня молодой человек удивил своих поклонников необычным способом прорекламировать свой дебют.

18-летний Никита набил тату с названием альбома на правой щеке и анонсировал выход своих первых песен 23 мая.

Буланова поддерживает наследника во всех начинаниях, но отмечает, что не оказывает помощь в покорении мира шоу-бизнеса. Певица утверждает, что в числе последних узнала о том, что сын стал певцом. После этого Буланова предлагала Никите записать совместный трек, но он отказался, заявив, что хочет всего добиться сам и самостоятельно создать своё имя.

Напомним, что певица родила сына Никиту от футболиста Владислава Радимова. Это был второй брак Булановой, который распался в 2016 году.

Читайте также:

56-летняя Татьяна Буланова заговорила о предстоящем материнстве

Татьяна Буланова хочет обвенчаться с молодым мужем

«Редкие минуты отдыха»: Татьяна Буланова впервые за долгое время появилась на публике с молодым мужем
#певица
#брак
#шоу
#сын
#рэп
#певец
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мария Погребняк раскрыла секреты «обмана» мозга и желудка
Мария Погребняк рассказала о лайфхаках для поддержания фигуры
20 мая 2025, 21:41

Мария Погребняк (Фото: Инстаграм* @mariapoga_)

Блогер Мария Погребняк раскрыла, как приучила себя к небольшим порциям.
«Мой секрет, который сработает даже у упрямых! Первый шаг — заменить большую тарелку на маленькую», — обратила внимание Погребняк в соцсетях.

Блогер отметила, что лучше отдавать предпочтение посуде голубого цвета — холодные оттенки отбивают аппетит.

«Обманите мозг — он любит много. Наш мозг — большой обманщик. Если тарелка полная, он думает: «Вау, я наелся!», даже если это три ложки риса на блюдце», — рассказала Мария.

Погребняк уточнила, что люди едят «глазами, а не желудком».

Мария посоветовала поклонникам есть все, что они желают, но мини-порциями. Со слов знаменитости, если следовать таким лайфхакам, насыщение будет происходить быстрее, а тяга к добавке постепенно уйдет.

Читайте также:

Из рыжей бестии в Барби: Анна Седокова сменила имидж

«Советую всем заниматься спортом»: Оксана Самойлова проиграла Джигану в интеллектуальной битве

«Стирать бельё и готовить еду я не намерена»: Надежда Бабкина ответила на вопрос о расставании с Евгением Гором

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#блогер
#похудение
#еда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Из рыжей бестии в Барби: Анна Седокова сменила имидж
Певица Анна Седокова стала блондинкой
20 мая 2025, 21:29

Анна Седокова (фото: Instagram* @annasedokova)

Анна Седокова постепенно возвращается к прежней жизни после трагической смерти её бывшего мужа Яниса Тиммы. На этот раз певица решила избавиться от гнетущих воспоминаниях прошлого, сменив цвет волос.
Анна Седокова до смены имиджа (фото: Instagram* @annasedokova)

В последние годы артиста часто экспериментировала с внешностью. Однако с прошлого года носила рыжий цвет волос, вернувшись к образу пламенной из «ВИА Гры». Однако на днях она решила привлечь в жизнь белую полосу и перекрасилась в блонд.

«Однажды всё пройдёт… Я проснулась и поняла, что устала от темного. Устала быть тяжелой. С этого момента только счастливые песни. Счастливые люди и счастливая я», – пообещала подписчикам Седокова.
Читайте также:

Анне Седоковой грозит банкротство из-за иска семьи Яниса Тиммы на 60 млн

Глубокое декольте и стринги: похудевшая Анна Седокова похвасталась формами в откровенном бикини

«Как сёстры»: Анна Седокова и её старшая дочь зажгли на концерте в Майами

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#жизнь
#фото
#семьи
#девушка
#красота
#волосы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Советую всем заниматься спортом»: Оксана Самойлова проиграла Джигану в интеллектуальной битве
Оксана Самойлова уступила Джигану в финале шоу «Джиганина»
20 мая 2025, 21:21

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова вышла в финал шоу «Джиганина», но уступила супругу по результатам раунда из 10 вопросов. Победу рэперу обеспечила серия неожиданных ответов
Во втором выпуске юмористической викторины Оксана Самойлова оказалась в финале, обогнав Дениса Дорохова, но в решающей схватке проиграла мужу.

Полуфинальный тур казался простым: одним из вопросов стал срок пребывания ее возлюбленного в рехабе.

«31 день», — отметила Оксана.

Однако правильный ответ — 60. Тогда же Джиган пытался отшутиться и сказал, что не был «ни в каком рехабе».

Финал викторины устроен по принципу «одинаковых вопросов». Здесь Самойлова и уступила Джигану, который за победу получил хрустальную козу.

«Я советую всем заниматься спортом, пить козье молоко и учиться на моих ошибках», — подытожил исполнитель хита «На чиле».

«Я просто запуталась», — улыбнулась Самойлова.

Читайте также:

«Стирать бельё и готовить еду я не намерена»: Надежда Бабкина ответила на вопрос о расставании с Евгением Гором

Семенович о том, как фанат стащил ее со сцены: «Я при этом продолжала петь»

«Неважно, какие родители у Никиты»: Волочкова до сих пор не знакома с родителями своего зятя Григоряна

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#шоу
#супруги
#проект
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате