Наталья Подольская рассказала о подготовке к повторной свадьбе

Наталья Подольская (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)
Сегодня певице Наталье Подольской исполнилось 43 года. В качестве подарка ее муж Владимир Пресняков перевел любимой деньги для покупки сумки, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Исполнительница призналась, что что широкого празднования особенного дня не будет, ведь близится их с возлюбленным повторная свадьба.
Старший сын Натальи отмечает день рождения как раз в ту дату, на которую намечена свадьба Подольской и Преснякова. Певица уточнила, что взросление мальчика отпразднуют в другой день.
Со слов Натальи, когда она обратилась за помощью в агентство, ей стало намного легче.
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«Мы готовим силы на более значимое в этом году наше торжество. Пятое июня — отвоевали эту дату у Темы», — откровенничала Подольская.
Старший сын Натальи отмечает день рождения как раз в ту дату, на которую намечена свадьба Подольской и Преснякова. Певица уточнила, что взросление мальчика отпразднуют в другой день.
«С начала майских праздников не сплю, но как-то вроде жизнь налаживается», — добавила исполнительница.
Со слов Натальи, когда она обратилась за помощью в агентство, ей стало намного легче.
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Ольга Енгалычева