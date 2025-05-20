«Сохранил на всю жизнь»: сын Татьяны Булановой сделал татуировку на лице

Татьяна Буланова (фото: Telegram @bulanovacom)
В семье певицы Татьяны Булановой растёт ещё одна звезда. Не так давно её младший сын Никита стал рэпером и совсем скоро выпустит свой первый альбом под названием «Spexy».
Сегодня молодой человек удивил своих поклонников необычным способом прорекламировать свой дебют.
18-летний Никита набил тату с названием альбома на правой щеке и анонсировал выход своих первых песен 23 мая.
Буланова поддерживает наследника во всех начинаниях, но отмечает, что не оказывает помощь в покорении мира шоу-бизнеса. Певица утверждает, что в числе последних узнала о том, что сын стал певцом. После этого Буланова предлагала Никите записать совместный трек, но он отказался, заявив, что хочет всего добиться сам и самостоятельно создать своё имя.
Напомним, что певица родила сына Никиту от футболиста Владислава Радимова. Это был второй брак Булановой, который распался в 2016 году.
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18-летний Никита набил тату с названием альбома на правой щеке и анонсировал выход своих первых песен 23 мая.
Буланова поддерживает наследника во всех начинаниях, но отмечает, что не оказывает помощь в покорении мира шоу-бизнеса. Певица утверждает, что в числе последних узнала о том, что сын стал певцом. После этого Буланова предлагала Никите записать совместный трек, но он отказался, заявив, что хочет всего добиться сам и самостоятельно создать своё имя.
Напомним, что певица родила сына Никиту от футболиста Владислава Радимова. Это был второй брак Булановой, который распался в 2016 году.
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Анастасия Чинкова