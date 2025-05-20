Старшая дочь Анны Хилькевич наконец начала доверять маме свои секреты: «Была достаточно закрытая»

Анна Хилькевич (Фото: Инстаграм* @annakhilkevich)
Анна Хилькевич замужем за Артуром Мартиросяном, с которым растит троих дочерей: десятилетнюю Арианну, шестилетнюю Анну-Марию и Оливию, родившуюся в сентябре прошлого года.
Порой звезда сериала «Универ» сталкивается с трудностями материнства. То пришлось уволить 50 нянь, то дочка эмоционально закрылась. Однако со второй проблемой у Анны начались подвижки.
Оказалось, что недавно у артистки и ее старшей дочери Арианны «сложился искренний, близкий контакт». Со слов Хилькевич, девочка разговаривает с мамой, делится переживаниями.
Арианна ничего не рассказывала Анне. Из-за поведения девочки всей семье было сложно, призналась актриса.
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Оказалось, что недавно у артистки и ее старшей дочери Арианны «сложился искренний, близкий контакт». Со слов Хилькевич, девочка разговаривает с мамой, делится переживаниями.
«Это меня так радует, потому что она была достаточно закрытая», — обратила внимание Анна.
Арианна ничего не рассказывала Анне. Из-за поведения девочки всей семье было сложно, призналась актриса.
«Очень много всего внутри себя там компостировала и потом взрывала эти эмоции», — откровенничала Хилькевич в соцсетях.
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Ольга Енгалычева