Наталья Подольская устроила себе отпуск в Турции за полмиллиона
Наталья Подольская отправилась отдыхать в Турцию и выбрала для отпуска пятизвёздочный отель в Бодруме на побережье Эгейского моря. Певица остановилась в гостинице формата adults only — без детей — и с питанием по системе «всё включено». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Сейчас недельный отдых на двоих в таком отеле обходится примерно от 372 тысяч рублей. Если выбрать номер более высокой категории, стоимость поездки уже составит порядка 400–500 тысяч рублей.
Для тех, кто хочет совсем без компромиссов, предусмотрены варианты VIP-уровня. Семь ночей в таком номере могут обойтись примерно в 675 тысяч рублей. Сам отель делает ставку на спокойный взрослый отдых: на территории работают рестораны и бары, есть несколько бассейнов и собственный пляж. Всё необходимое для того, чтобы на неделю забыть о делах и просто наслаждаться морем, солнцем и отсутствием детской суеты.
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