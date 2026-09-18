Наталья Подольская устроила себе отпуск в Турции за полмиллиона

18 сентября 2026, 22:50

Наталья Подольская улетела в Бодрум на отдых за 370 тысяч рублей

Наталья Подольская (Фото: Instagram* / @nataliapodolskaya)

Наталья Подольская отправилась отдыхать в Турцию и выбрала для отпуска пятизвёздочный отель в Бодруме на побережье Эгейского моря. Певица остановилась в гостинице формата adults only — без детей — и с питанием по системе «всё включено». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».