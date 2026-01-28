«Умысел имеется»: Адвокат оценил шансы блогера Гасанова закрыть уголовное дело

28 января 2026, 13:54

Адвокат считает неэффективной защиту блогера Гасанова по делу об отмывании денег

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram* @gusein.gasanov)

Адвокат Вадим Багатурия оценил перспективы блогера Гусейна Гасанова, которого обвиняют в отмывании миллионов рублей.





В беседе с «NEWS.ru» Багатурия заявил, что попытка сослаться на незнание закона вряд ли поможет избежать уголовной ответственности. По словам юриста, позиция защиты выглядит наивно.

«Умысел на такое преступление презюмируется. То есть если человек заработал деньги нечестно, потом их потратил, то правоохранительным органам не нужно доказывать, что он не знал, что так делать нельзя. Поэтому, на мой профессиональный взгляд, такое заявление Гасанова и его защитника вряд ли найдёт понимание у следствия», — пояснил адвокат.