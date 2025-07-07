Наталья Рудова отпраздновала 42-летие в люксовом отеле в Турции за полмиллиона

Наташа Рудова (фото: Instagram* @rudovanata)

Наталья Рудова отпраздновала 42-летие в люксовом отеле за полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Актриса отправилась отдыхать в фешенебельный отель в турецком Белеке на берегу Средиземного моря. В гостинице представлены элегантные номера и роскошные виллы с собственными бассейнами и эксклюзивными услугами.

Стоимость проживания за неделю начинается там от 456 тысяч рублей.

Также в отеле есть восемь ресторанов, несколько бассейнов, в том числе крытый с подогревом, аквапарк, спа-центр и теннисные корты.

Там Рудова отметила свой день рождения.

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Анастасия Чинкова

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