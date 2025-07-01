«Я красивая девочка»: Наталья Рудова показала «горячие» снимки в бикини
Наталья Рудова показала фигуру в бикини на отдыхе в Турции
Российская актриса Наталья Рудова опубликовала кадры, которые сделала в первый день долгожданного отпуска в Турции. В своём блоге девушка поделилась всеми моментами радости и показала «горячие» снимки.
Наталья остановилась в одном из отелей города-курорта Белек. Девушка в первый день своего отдыха показала двухэтажную виллу, на которой обосновалась. Артистка принимает солнечные ванны и наслаждается тёплой погодой, лёжа на шезлонге.
Кроме демонстрации всех деталей своего отпуска, Наталья предстала перед поклонниками в тёмном купальнике, выгодно подчёркивающим её фигуру.
«Ну что за красивая девочка в отпуске! Мои чуть попозже прилетят сегодня, а я сейчас пойду на морюшко», — поделилась артистка своей радостью.Бывшая участница реалити-шоу «Звезды в Африке», наполненная восторгом от ярких впечатлений отдыха, призналась, что ещё не осознала до конца, где оказалась.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.