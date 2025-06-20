«Сексуальные ботинки лета»: Наталья Рудова похвасталась новой покупкой

Рудова приобрела дорогие ботинки для лета
Наталья Рудова (Фото: Telegram @rudovanatalove)

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова, известная своей любовью к дорогим дизайнерским вещам, вновь приобрела эксклюзив. В своём боге девушка поделилась с поклонниками радостью приобретения новой обуви.



Наталья, обожая и балуя себя, показала новое приобретение — люксовые ботинки за 100 тысяч рублей от французского дома моды Cеline.

«Так долго я тебя ждала! Вы просто даже не представляете! Вот они, самые сексуальные ботинки этого лета. Лето так себе, поэтому огонь, мне кажется. Я сапоги не снимаю», — поделилась Рудова.
Звезда «Универа» очень любит брендовые и редкие вещи. Девушка собирает кепки и солнцезащитные очки, а шкафы в её доме ломятся от всевозможных нарядов. В одном из интервью актриса заявила, что больше всего любит обувь. Чёрные ботинки из натуральной кожи на массивной подошве привели артистку в восторг и заняли в её гардеробе почетное место.
Ольга Щелокова

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