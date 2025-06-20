«Сексуальные ботинки лета»: Наталья Рудова похвасталась новой покупкой

20 июня 2025, 14:37

Рудова приобрела дорогие ботинки для лета

Наталья Рудова (Фото: Telegram @rudovanatalove)

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова, известная своей любовью к дорогим дизайнерским вещам, вновь приобрела эксклюзив. В своём боге девушка поделилась с поклонниками радостью приобретения новой обуви.





Наталья, обожая и балуя себя, показала новое приобретение — люксовые ботинки за 100 тысяч рублей от французского дома моды Cеline.

«Так долго я тебя ждала! Вы просто даже не представляете! Вот они, самые сексуальные ботинки этого лета. Лето так себе, поэтому огонь, мне кажется. Я сапоги не снимаю», — поделилась Рудова.